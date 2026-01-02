Теперь брошенные дети «заживут»: минимальные алименты в Украине снова повысили

С 1 января 2026 года в Украине снова выросли минимальные алименты . Причина традиционная и вполне прогнозируемая — государство повысило прожиточный минимум , а все привязанные к нему выплаты автоматически пошли вверх. Формально – забота о детях. Фактически новые суммы, которые вряд ли можно назвать "роскошными", но платить придется больше. О новых суммах рассказывают в сообществе "Ты же юрист".

«Роскошное» детство за алименты: в 2026 году выплаты вырастут

В 2026 году прожиточный минимум составляет 3328 гривен для трудоспособных лиц и 2595 гривен для нетрудоспособных . Именно от этих цифр рассчитывается минимальный размер алиментов, ниже которого суд не имеет права опускаться независимо от желаний и объяснений плательщика.

Новые минимальные алименты в 2026 году:

Для детей до 6 лет – 1 408,50 грн в месяц

Для детей от 6 до 18 лет – 1 756 грн в месяц

Это минимальные суммы, которые должны гарантировать ребенку базовое содержание. Хватит ли их на полноценное питание, одежду и развитие – вопрос риторический. В то же время для уклоняющихся от уплаты родителей аргументов "почему не могу" становится все меньше.

Вместе с алиментами подорожало и обращение в суд . В 2026 году действуют новые ставки судебного сбора, которые особенно ощутят планирующие развод или имущественные споры.

Новые суммы судебного сбора:

расторжение брака — 1 331,20 грн

заявление о выдаче судебного приказа — 332,80 грн

заявление об отмене судебного приказа — 166,40 грн

установление юридических фактов, пересмотр заочного решения — 665,60 грн

раздел имущества при расторжении брака — 1% цены иска , но не менее 1 331,20 грн и не более 9 984 грн

Юристы отмечают: повышение минимальных алиментов означает, что даже при минимальных доходах платить придется больше , а долги будут расти быстрее. Для получателей это небольшое, но стабильное усиление бюджета.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на Прикарпатье полицейский присвоил 2,7 млн грн помощи семье погибшей защитницы "АЗОВа".