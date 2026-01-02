logo

BTC/USD

89737

ETH/USD

3107.83

USD/UAH

42.29

EUR/UAH

49.58

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество права человека Теперь брошенные дети «заживут»: минимальные алименты в Украине снова повысили
commentss НОВОСТИ Все новости

Теперь брошенные дети «заживут»: минимальные алименты в Украине снова повысили

Прожиточный минимум подняли – вместе с ним выросли алименты и цена похода в суд.

2 января 2026, 19:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

С 1 января 2026 года в Украине снова выросли минимальные алименты . Причина традиционная и вполне прогнозируемая — государство повысило прожиточный минимум , а все привязанные к нему выплаты автоматически пошли вверх. Формально – забота о детях. Фактически новые суммы, которые вряд ли можно назвать "роскошными", но платить придется больше. О новых суммах рассказывают в сообществе "Ты же юрист".

Теперь брошенные дети «заживут»: минимальные алименты в Украине снова повысили

«Роскошное» детство за алименты: в 2026 году выплаты вырастут

В 2026 году прожиточный минимум составляет 3328 гривен для трудоспособных лиц и 2595 гривен для нетрудоспособных . Именно от этих цифр рассчитывается минимальный размер алиментов, ниже которого суд не имеет права опускаться независимо от желаний и объяснений плательщика.

Новые минимальные алименты в 2026 году:

  • Для детей до 6 лет1 408,50 грн в месяц

  • Для детей от 6 до 18 лет1 756 грн в месяц

Это минимальные суммы, которые должны гарантировать ребенку базовое содержание. Хватит ли их на полноценное питание, одежду и развитие – вопрос риторический. В то же время для уклоняющихся от уплаты родителей аргументов "почему не могу" становится все меньше.

Вместе с алиментами подорожало и обращение в суд . В 2026 году действуют новые ставки судебного сбора, которые особенно ощутят планирующие развод или имущественные споры.

Новые суммы судебного сбора:

  • расторжение брака — 1 331,20 грн

  • заявление о выдаче судебного приказа — 332,80 грн

  • заявление об отмене судебного приказа — 166,40 грн

  • установление юридических фактов, пересмотр заочного решения — 665,60 грн

  • раздел имущества при расторжении брака — 1% цены иска , но не менее 1 331,20 грн и не более 9 984 грн

Юристы отмечают: повышение минимальных алиментов означает, что даже при минимальных доходах платить придется больше , а долги будут расти быстрее. Для получателей это небольшое, но стабильное усиление бюджета.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на Прикарпатье полицейский присвоил 2,7 млн грн помощи семье погибшей защитницы "АЗОВа".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости