Вступна кампанія 2026: ТОП-10 найпопулярніших спеціальностей серед студентів

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Slava Kot
В Україні завершився основний етап вступної кампанії 2026 року. Навчальні аудиторії українських університетів та академій поповнили сотні тисяч нових студентів. Попри безпекові виклики та трансформацію ринку праці, абітурієнти продовжують демонструвати високий попит на гуманітарні й економічні напрямки, тоді як держава робить ставку на відновлення країни, медицину та освіту. Про це свідчать офіційні дані Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), надані Міністерством освіти і науки України у відповідь на журналістський запит порталу "Коментарі".
ТОП-10 спеціальностей за заявами та бюджетними місцями
Загалом у 2026 році на освітній рівень бакалавра було зараховано 211 893 особи. З них 67 075 вступників вибороли право навчатися за кошти державного бюджету, а 144 818 осіб здобуватимуть фах за контрактом. Крім того, лави магістрів поповнили понад 92 тисячі студентів.
Вподобання абітурієнтів у 2026 році демонструють чіткий ухил у бік бізнес-адміністрування, ментального здоров'я та IT-сектору. Абсолютним лідером за кількістю поданих заяв став "Менеджмент", який перетнув позначку у 100 тисяч заяв.
10 найпопулярніших спеціальностей за кількістю поданих заяв (усі форми здобуття освіти):
Державне замовлення у 2026 році чітко відображає стратегічні потреби України під час війни та відбудови. Поки контрактники масово обирають менеджмент та маркетинг, держава пріоритетно фінансує підготовку вчителів, лікарів, інженерів та фахівців із реабілітації.
10 спеціальностей з найбільшою кількістю зарахованих на бюджет:
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, скільки іноземних студентів поступило в Україні у 2026 році.