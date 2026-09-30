Вступна кампанія 2026: ТОП-10 найпопулярніших спеціальностей серед студентів

В Україні завершився основний етап вступної кампанії 2026 року. Навчальні аудиторії українських університетів та академій поповнили сотні тисяч нових студентів. Попри безпекові виклики та трансформацію ринку праці, абітурієнти продовжують демонструвати високий попит на гуманітарні й економічні напрямки, тоді як держава робить ставку на відновлення країни, медицину та освіту. Про це свідчать офіційні дані Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), надані Міністерством освіти і науки України у відповідь на журналістський запит порталу "Коментарі".

ТОП-10 спеціальностей за заявами та бюджетними місцями

Загалом у 2026 році на освітній рівень бакалавра було зараховано 211 893 особи. З них 67 075 вступників вибороли право навчатися за кошти державного бюджету, а 144 818 осіб здобуватимуть фах за контрактом. Крім того, лави магістрів поповнили понад 92 тисячі студентів.

Де хочуть навчатися вступники: ТОП-10 найпопулярніших спеціальностей

Вподобання абітурієнтів у 2026 році демонструють чіткий ухил у бік бізнес-адміністрування, ментального здоров'я та IT-сектору. Абсолютним лідером за кількістю поданих заяв став "Менеджмент", який перетнув позначку у 100 тисяч заяв.

10 найпопулярніших спеціальностей за кількістю поданих заяв (усі форми здобуття освіти):

1. D3 Менеджмент — 105 029 заяв

2. С4 Психологія — 66 732 заяви

3. В11 Філологія — 60 588 заяв

4. D5 Маркетинг — 49 309 заяв

5. С1 Економіка та міжнародні економічні відносини — 42 819 заяв

6. F3 Комп'ютерні науки — 40 467 заяв

7. D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок — 35 651 заява

8. D8 Право — 32 746 заяв

9. А4 Середня освіта — 31 630 заяв

10. F5 Кібербезпека та захист інформації — 29 823 заяви

Куди інвестує держава: ТОП-10 спеціальностей за кількістю бюджетних місць

Державне замовлення у 2026 році чітко відображає стратегічні потреби України під час війни та відбудови. Поки контрактники масово обирають менеджмент та маркетинг, держава пріоритетно фінансує підготовку вчителів, лікарів, інженерів та фахівців із реабілітації.

10 спеціальностей з найбільшою кількістю зарахованих на бюджет:

1. А4 Середня освіта (педагоги) — 5 765 осіб (усього зараховано 9 095)

2. I2 Медицина — 4 080 осіб (усього зараховано 5 026)

3. G19 Будівництво та цивільна інженерія — 3 327 осіб (усього зараховано 6 741)

4. F3 Комп'ютерні науки — 2 951 особа (усього зараховано 6 405)

5. G3 Електрична інженерія — 2 871 особа (усього зараховано 4 904)

6. Н1 Агрономія — 2 347 осіб (усього зараховано 4 794)

7. F2 Інженерія програмного забезпечення — 2 200 осіб (усього зараховано 5 047)

8. G7 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка — 2 139 осіб (усього зараховано 3 451)

9. I17 Терапія та реабілітація — 2 119 осіб (усього зараховано 4 320)

10. В11 Філологія — 2 031 особа (усього зараховано 8 750)

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, скільки іноземних студентів поступило в Україні у 2026 році.