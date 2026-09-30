Вступительная кампания 2026: ТОП-10 самых популярных специальностей среди студентов

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Slava Kot
В Украине завершился основной этап вступительной кампании в 2026 году. Обучающие аудитории украинских университетов и академий пополнили сотни тысяч новых студентов. Несмотря на вызовы и трансформацию рынка труда, абитуриенты продолжают демонстрировать высокий спрос на гуманитарные и экономические направления, тогда как государство делает ставку на восстановление страны, медицину и образование. Об этом свидетельствуют официальные данные Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО), предоставленные Министерством образования и науки Украины в ответ на журналистский запрос портала "Комментарии".
ТОП-10 специальностей по заявлениям и бюджетным местам
Всего в 2026 году на образовательный уровень бакалавра было зачислено 211 893 человека. Из них 67 075 абитуриентов завоевали право учиться за средства государственного бюджета, а 144 818 человек будут получать специальность по контракту. Кроме того, ряды магистров пополнили более 92 тысяч студентов.
Предпочтения абитуриентов в 2026 году демонстрируют четкий уклон в сторону бизнес-администрирования, ментального здоровья и IT-сектора. Абсолютным лидером по количеству поданных заявлений стал "Менеджмент", пересекший отметку в 100 тысяч заявлений.
10 самых популярных специальностей по количеству поданных заявлений (все формы получения образования):
Государственный заказ в 2026 году четко отражает стратегические потребности Украины во время войны и восстановления. Пока контрактники массово выбирают менеджмент и маркетинг, государство приоритетно финансирует подготовку учителей, врачей, инженеров и специалистов по реабилитации.
10 специальностей с наибольшим количеством зачисленных в бюджет:
Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько иностранных студентов поступило в Украину в 2026 году.