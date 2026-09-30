Вступительная кампания 2026: ТОП-10 самых популярных специальностей среди студентов

В Украине завершился основной этап вступительной кампании в 2026 году. Обучающие аудитории украинских университетов и академий пополнили сотни тысяч новых студентов. Несмотря на вызовы и трансформацию рынка труда, абитуриенты продолжают демонстрировать высокий спрос на гуманитарные и экономические направления, тогда как государство делает ставку на восстановление страны, медицину и образование. Об этом свидетельствуют официальные данные Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО), предоставленные Министерством образования и науки Украины в ответ на журналистский запрос портала "Комментарии".

ТОП-10 специальностей по заявлениям и бюджетным местам

Всего в 2026 году на образовательный уровень бакалавра было зачислено 211 893 человека. Из них 67 075 абитуриентов завоевали право учиться за средства государственного бюджета, а 144 818 человек будут получать специальность по контракту. Кроме того, ряды магистров пополнили более 92 тысяч студентов.

Где хотят учиться поступающие: ТОП-10 самых популярных специальностей

Предпочтения абитуриентов в 2026 году демонстрируют четкий уклон в сторону бизнес-администрирования, ментального здоровья и IT-сектора. Абсолютным лидером по количеству поданных заявлений стал "Менеджмент", пересекший отметку в 100 тысяч заявлений.

10 самых популярных специальностей по количеству поданных заявлений (все формы получения образования):

1. D3 Менеджмент — 105 029 заявлений

2. С4 Психология — 66 732 заявления

3. В11 Филология — 60 588 заявлений

4. D5 Маркетинг — 49 309 заявлений

5. С1 Экономика и международные экономические отношения — 42 819 заявлений

6. F3 Компьютерные науки — 40 467 заявлений

7. D2 Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок — 35 651 заявление

8. D8 Право — 32 746 заявлений

9. А4 Среднее образование — 31 630 заявлений

10. F5 Кибербезопасность и защита информации — 29 823 заявления

Куда инвестирует государство: ТОП-10 специальностей по количеству бюджетных мест

Государственный заказ в 2026 году четко отражает стратегические потребности Украины во время войны и восстановления. Пока контрактники массово выбирают менеджмент и маркетинг, государство приоритетно финансирует подготовку учителей, врачей, инженеров и специалистов по реабилитации.

10 специальностей с наибольшим количеством зачисленных в бюджет:

1. А4 Среднее образование (педагоги) — 5 765 человек (всего зачислено 9 095)

2. I2 Медицина — 4 080 человек (всего зачислено 5 026)

3. G19 Строительство и гражданская инженерия — 3 327 человек (всего зачислено 6 741)

4. F3 Компьютерные науки — 2 951 человек (всего зачислено 6 405)

5. G3 Электрическая инженерия — 2 871 человек (всего засчитано 4 904)

6. Н1 Агрономия — 2 347 человек (всего зачислено 4 794)

7. F2 Инженерия программного обеспечения – 2 200 человек (всего зачислено 5 047)

8. G7 Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника – 2 139 человек (всего зачислено 3 451)

9. I17 Терапия и реабилитация – 2 119 человек (всего зачислено 4 320)

10. В11 Филология — 2 031 человек (всего зачислено 8 750)

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько иностранных студентов поступило в Украину в 2026 году.