Новий антирекорд: скільки іноземних студентів поступили в університети України у 2026 році

У 2026 році кількість іноземних громадян, які вступили до закладів вищої освіти України, скоротилася до нового мінімуму. Станом на 16 вересня до українських ЗВО на всіх освітніх рівнях зарахували 1 338 іноземців та осіб без громадянства. Такі дані Міністерство освіти і науки України надало у відповідь на журналістський запит порталу "Коментарі".

Скільки іноземців вступили до вишів України

Показник 2026 року суттєво відрізняється від рівня до початку повномасштабного вторгнення Росії. У 2019 році, ще до пандемії, до українських університетів вступив 23 371 іноземний студент. У 2020 році їхня кількість знизилася до 16 112 через коронавірусні обмеження, а у 2021-му зросла до 19 324.

Після початку вторгнення Росії кількість іноземних вступників почала стрімко падати. У 2022 році до українських ЗВО зарахували 7 131 іноземця, у 2023 році — 6 100, а у 2024-му — 4 941.

У 2025 році вперше за час повномасштабної війни кількість іноземних студентів зросла та становила 5 475. Однак у 2026 році кількість іноземців, які поступили до університетів різко скоротився — до 1 338 людей.

Таким чином, за сім років кількість іноземців, які вступають до українських ЗВО, зменшилася більш ніж у 17 разів порівняно з 2019 роком.

На ситуацію впливають насамперед безпекові ризики, пов’язані з війною, а також логістичні труднощі та поширення дистанційного формату навчання. Таким чином, для іноземних абітурієнтів навчання в Україні під час повномасштабної війни залишається значно складнішим, ніж до 2022 року.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що МОН назвало найпопулярніші спеціальності серед вступників з 200 балами на НМТ-2026..