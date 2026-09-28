Новый антирекорд: сколько иностранных студентов поступило в университеты Украины в 2026 году

В 2026 году количество иностранных граждан, поступивших в заведения высшего образования Украины, сократилось до нового минимума. По состоянию на 16 сентября в украинские ЗВО на всех образовательных уровнях причислили 1 338 иностранцев и лиц без гражданства. Такие данные Министерство образования и науки Украины предоставило в ответ журналистский запрос порталу "Комментарии".

Сколько иностранцев поступили в вузы Украины

Показатель 2026 существенно отличается от уровня до начала полномасштабного вторжения России. В 2019 году, еще до пандемии, в украинские университеты поступил 23 371 иностранный студент. В 2020 году их количество снизилось до 16 112 из-за коронавирусных ограничений, а в 2021-м возросло до 19 324.

После начала вторжения России количество иностранных поступающих начало стремительно падать. В 2022 году к украинским ЗВО причислили 7131 иностранца, в 2023 году — 6100, а в 2024-м — 4941.

В 2025 году впервые за время полномасштабной войны количество иностранных студентов выросло и составило 5 475. Однако в 2026 году количество поступивших в университеты иностранцев резко сократилось — до 1 338 человек.

Таким образом, за семь лет количество иностранцев, поступающих в украинские ЗВО, уменьшилось более чем в 17 раз по сравнению с 2019 годом.

На ситуацию влияют прежде всего риски безопасности, связанные с войной, а также логистические трудности и распространение дистанционного формата обучения. Таким образом, для иностранных абитуриентов обучение в Украине во время полномасштабной войны остается значительно сложнее, чем до 2022 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что МОН назвало самые популярные специальности среди поступающих с 200 баллами на НМТ-2026.