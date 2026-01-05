Вступ узимку, а не влітку: в Україні ламають стару систему і запускають «нульовий курс» у вишах

В освітній системі України стартує нетиповий і потенційно революційний експеримент. Вперше за роки незалежності держава запускає так званий "зимовий вступ" до закладів вищої освіти. Йдеться не про повноцінне зарахування, а про спеціальний "нульовий курс", який дозволяє майбутнім студентам почати навчання ще до основної вступної кампанії. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

«НМТ ще попереду, а навчання вже почалося» – що таке зимовий вступ і для кого він може стати квитком до університету

Перші групи слухачів розпочнуть заняття вже у січні 2026 року. Ініціатива має на меті не лише підготовку до Національного мультипредметного тесту, а й компенсацію освітніх втрат, спричинених війною.

Що таке "зимовий вступ" і навіщо він потрібен

Проєкт передбачає створення підготовчих відділень при університетах із розширеною та інтенсивною програмою навчання. Фактично це перехідний етап між школою та вишем, який допоможе абітурієнтам адаптуватися до академічного навантаження та вимог університетської освіти.

У Міністерстві освіти і науки наголошують: "нульовий курс" має зменшити стрес перед НМТ і зробити вступ більш прогнозованим, особливо для тих, чия освіта була перервана або ускладнена війною.

360 годин інтенсиву: як навчатимуть

Програма розрахована на 3–6 місяців навчання та включає щонайменше 360 академічних годин. Це повноцінний освітній блок, а не формальна підготовка "для галочки".

Мінімальний розподіл годин виглядає так:

українська мова – не менше 90 годин;

математика – не менше 90 годин;

історія України – не менше 90 годин;

ще 90 годин – предмет за вибором вступника.

Окрім цього, університети можуть додавати психологічну підтримку, профорієнтацію, українознавчі модулі, що особливо актуально для молоді з тимчасово окупованих територій та тих, хто повернувся з-за кордону.

Хто може скористатися зимовим вступом

Програма відкрита для широкого кола майбутніх студентів. Участь можуть взяти:

випускники шкіл поточного й попередніх років;

українці, які перебувають за кордоном або повернулися в Україну;

особи, чиє навчання було перерване через війну.

Окремо держава гарантує безоплатне навчання для соціально вразливих категорій. За кошти бюджету "нульовий курс" проходитимуть:

мешканці тимчасово окупованих територій;

військовослужбовці та ветерани;

особи з правом на адресну державну підтримку.

Як подати заявку

Набір здійснюють безпосередньо університети. Умови та дедлайни кожен заклад визначає самостійно, але перші оголошення очікуються найближчим часом.

Алгоритм простий:

обрати університет для подальшого вступу; знайти на офіційному сайті розділ "Зимовий вступ"; ознайомитися з програмами та подати документи у визначені строки.

У МОН переконані: такий формат дозволить абітурієнтам почуватися впевненіше на НМТ і значно легше перейти від шкільної системи до реалій університетського життя.

