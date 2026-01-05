Поступление зимой, а не летом: в Украине ломают старую систему и запускают «нулевой курс» в вузах

Рубрики
В образовательной системе Украины стартует нетипичный и потенциально революционный эксперимент . Впервые за годы независимости государство запускает так называемое "зимнее поступление" в заведения высшего образования . Речь идет не о полноценном зачислении, а о специальном "нулевом курсе", который позволяет будущим студентам начать обучение еще до основной вступительной кампании. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.
«НМТ еще впереди, а обучение уже началось» – что такое зимнее поступление и для кого оно может стать билетом в университет
Первые группы слушателей начнут занятия уже в январе 2026 года . Инициатива преследует цель не только подготовку к Национальному мультипредметному тесту, но и компенсацию образовательных потерь, вызванных войной.
Проект предусматривает создание подготовительных отделений при университетах с расширенной и интенсивной программой обучения . Фактически это переходный этап между школой и вузом, который поможет абитуриентам адаптироваться к академической нагрузке и требованиям университетского образования.
В Министерстве образования и науки подчеркивают: "нулевой курс" должен уменьшить стресс перед НМТ и сделать поступление более прогнозируемым, особенно для тех, чье образование было прервано или осложнено войной.
Программа рассчитана на 3–6 месяцев обучения и включает не менее 360 академических часов . Это полноценный образовательный блок, а не формальная подготовка "для галочки".
Минимальное распределение часов выглядит так:
украинский язык – не менее 90 часов;
математика – не менее 90 часов;
история Украины – не менее 90 часов;
еще 90 часов – предмет по выбору поступающего.
Кроме этого, университеты могут добавлять психологическую поддержку, профориентацию, украиноведческие модули , что особенно актуально для молодежи с временно оккупированных территорий и вернувшихся из-за границы.
Программа открыта для широких кругов будущих студентов. Участие могут принять:
выпускники школ текущего и прошлых лет;
украинцы, которые находятся за границей или вернулись в Украину;
лица, чье обучение было прервано из-за войны.
Отдельно государство гарантирует бесплатное обучение социально уязвимым категориям. За средства бюджета "нулевой курс" будут проходить:
жители временно оккупированных территорий;
военнослужащие и ветераны;
лица с правом на адресную государственную поддержку.
Набор осуществляют непосредственно университеты . Условия и дедлайны каждое заведение определяет самостоятельно, но первые объявления ожидаются в ближайшее время.
Алгоритм прост:
выбрать университет для дальнейшего поступления;
найти на официальном сайте раздел "Зимнее поступление";
ознакомиться с программами и подать документы в указанные сроки.
В МОН уверены: такой формат позволит абитуриентам чувствовать себя увереннее на НМТ и гораздо легче перейти от школьной системы к реалиям университетской жизни.
