logo

BTC/USD

94214

ETH/USD

3216.8

USD/UAH

42.42

EUR/UAH

49.51

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Наука и образование Поступление зимой, а не летом: в Украине ломают старую систему и запускают «нулевой курс» в вузах
commentss НОВОСТИ Все новости

Поступление зимой, а не летом: в Украине ломают старую систему и запускают «нулевой курс» в вузах

Украинским абитуриентам предлагают новый формат: подготовка к НМТ и адаптация к вузу стартуют уже в январе.

5 января 2026, 18:46
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

В образовательной системе Украины стартует нетипичный и потенциально революционный эксперимент . Впервые за годы независимости государство запускает так называемое "зимнее поступление" в заведения высшего образования . Речь идет не о полноценном зачислении, а о специальном "нулевом курсе", который позволяет будущим студентам начать обучение еще до основной вступительной кампании. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Поступление зимой, а не летом: в Украине ломают старую систему и запускают «нулевой курс» в вузах

«НМТ еще впереди, а обучение уже началось» – что такое зимнее поступление и для кого оно может стать билетом в университет

Первые группы слушателей начнут занятия уже в январе 2026 года . Инициатива преследует цель не только подготовку к Национальному мультипредметному тесту, но и компенсацию образовательных потерь, вызванных войной.

Что такое "зимнее поступление" и зачем оно нужно

Проект предусматривает создание подготовительных отделений при университетах с расширенной и интенсивной программой обучения . Фактически это переходный этап между школой и вузом, который поможет абитуриентам адаптироваться к академической нагрузке и требованиям университетского образования.

В Министерстве образования и науки подчеркивают: "нулевой курс" должен уменьшить стресс перед НМТ и сделать поступление более прогнозируемым, особенно для тех, чье образование было прервано или осложнено войной.

360 часов интенсивного: как будут учить

Программа рассчитана на 3–6 месяцев обучения и включает не менее 360 академических часов . Это полноценный образовательный блок, а не формальная подготовка "для галочки".

Минимальное распределение часов выглядит так:

  • украинский язык – не менее 90 часов;

  • математика – не менее 90 часов;

  • история Украины – не менее 90 часов;

  • еще 90 часов – предмет по выбору поступающего.

Кроме этого, университеты могут добавлять психологическую поддержку, профориентацию, украиноведческие модули , что особенно актуально для молодежи с временно оккупированных территорий и вернувшихся из-за границы.

Кто может воспользоваться зимним поступлением

Программа открыта для широких кругов будущих студентов. Участие могут принять:

  • выпускники школ текущего и прошлых лет;

  • украинцы, которые находятся за границей или вернулись в Украину;

  • лица, чье обучение было прервано из-за войны.

Отдельно государство гарантирует бесплатное обучение социально уязвимым категориям. За средства бюджета "нулевой курс" будут проходить:

  • жители временно оккупированных территорий;

  • военнослужащие и ветераны;

  • лица с правом на адресную государственную поддержку.

Как подать заявку

Набор осуществляют непосредственно университеты . Условия и дедлайны каждое заведение определяет самостоятельно, но первые объявления ожидаются в ближайшее время.

Алгоритм прост:

  1. выбрать университет для дальнейшего поступления;

  2. найти на официальном сайте раздел "Зимнее поступление";

  3. ознакомиться с программами и подать документы в указанные сроки.

В МОН уверены: такой формат позволит абитуриентам чувствовать себя увереннее на НМТ и гораздо легче перейти от школьной системы к реалиям университетской жизни.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал, стоит ли покупать стаж, которого не хватает для выхода на пенсию.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости