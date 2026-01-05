Чи варто купувати стаж у 2026 році: скільки доведеться викласти, щоб вийти на пенсію раніше

З 1 січня 2026 року мінімальна зарплата в Україні зросла до 8 647 гривень, що автоматично вплинуло на розмір соціальних внесків і, як наслідок, на вартість "докупівлі" страхового стажу для майбутніх пенсіонерів. За даними видання "На пенсії", за рік додаткового стажу доведеться викласти майже 23 тисячі гривень, а за попередні роки – сума може подвоюватися, доходячи до 45 тисяч за рік.

Пенсійний "цінник" за рік стажу – 23 тисячі гривень: експерти радять рахувати кожну копійку

Як розраховується ціна стажу у 2026 році:

Мінімальна зарплата: 8 647 грн

ЄСВ (22%): 1 902,34 грн за місяць

За рік: 22 828 грн

За роки минулого стажу (коефіцієнт 2): понад 45 000 грн

Це стосується добровільної сплати внесків. Тобто, якщо українцю не вистачає року стажу, він може сплатити суму і вийти на пенсію вже у 60 років замість того, щоб чекати на зниження вимог у 63 роки.

У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно 33 роки офіційного стажу. Якщо вам не вистачає одного року, можна:

Догодити ще 1 рік, продовжуючи працювати;

Чекати до 63 років, коли вимоги зменшуються;

Викласти 22 828 грн і вийти на пенсію вже зараз.

Експерти радять ретельно рахувати. Якщо не вистачає лише кількох місяців (3-5), витративши 6–9 тисяч гривень, ви можете оформити пенсію на 3 роки раніше і отримати від держави значно більше. Але якщо бракує 3–5 років стажу, сума перевищує 100 тисяч гривень, і це інвестиція, яка окупиться лише через десятиліття.

Таким чином, кожен український майбутній пенсіонер змушений робити непростий вибір: економити час і купувати стаж чи чекати і сподіватися на довші роки праці. Важливо враховувати і стан здоров’я, і перспективи доходів після виходу на пенсію, адже пенсійна економіка останніх років робить ці рішення критично важливими.

