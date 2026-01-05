logo

Стоит ли покупать стаж в 2026 году: сколько придется выложить, чтобы выйти на пенсию раньше

Новые правила Пенсионного фонда заставляют украинцев делать нелегкий выбор: ждать дополнительных лет или платить государству за право пойти на заслуженный отдых.

5 января 2026, 13:43
Автор:
Проніна Анна

С 1 января 2026 года минимальная зарплата в Украине выросла до 8 647 гривен , что автоматически повлияло на размер социальных взносов и, как следствие, стоимость "докупки" страхового стажа для будущих пенсионеров. По данным издания "На пенсии" , за год дополнительного стажа придется выложить почти 23 тысячи гривен , а за предыдущие годы – сумма может удваиваться, доходя до 45 тысяч в год .

Стоит ли покупать стаж в 2026 году: сколько придется выложить, чтобы выйти на пенсию раньше

Пенсионный "ценник" за год стажа – 23 тысячи гривен: эксперты советуют считать каждую копейку

Как рассчитывается стоимость стажа в 2026 году:

  • Минимальная зарплата: 8 647 грн

  • ЕСВ (22%): 1 902,34 грн в месяц

  • В год: 22 828 грн

  • За годы прошедшего стажа (коэффициент 2): более 45 000 грн

Это касается добровольной уплаты взносов. То есть, если украинцу не хватает года стажа, он может оплатить сумму и выйти на пенсию уже в 60 лет вместо того, чтобы ждать снижения требований в 63 года .

В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет требуется 33 года официального стажа . Если вам не хватает одного года, можно:

  • Угодить еще 1 год, продолжая работать;

  • Ждать до 63 лет, когда требования уменьшаются;

  • Выложить 22 828 грн и выйти на пенсию уже сейчас .

Эксперты советуют тщательно считать. Если не хватает нескольких месяцев (3-5), потратив 6–9 тысяч гривен , вы можете оформить пенсию на 3 года раньше и получить от государства значительно больше. Но если не хватает 3–5 лет стажа, сумма превышает 100 тысяч гривен , и это инвестиция, которая окупится только десятилетия спустя.

Таким образом, каждый украинский будущий пенсионер вынужден делать непростой выбор: экономить время и покупать стаж или ждать и надеяться на более долгие годы работы. Важно учитывать и состояние здоровья и перспективы доходов после выхода на пенсию, ведь пенсионная экономика последних лет делает эти решения критически важными.

Читайте также в "Комментариях", кому в новом году в Украине светит повышение заработной платы.



