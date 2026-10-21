Вони прийшли не з Австралії: вчені розкрили несподівану історію кенгуру та коал

Австралію важко уявити без кенгуру, коал і вомбатів. Проте батьківщина цих тварин — не той континент, з яким їх традиційно пов'язують. Предки сумчастих виникли за десятки мільйонів років до того, як дісталися Австралії, а їхня історія тісно пов'язана з давніми континентами.

Кенгуру - сумчасті тварини з дивовижною еволюційною історією. Фото: Pixabay / Pierre_Rigou

Де з'явилися предки сумчастих

Найдавніші відомі скам'янілості родичів сумчастих знайшли в Китаї. Їхній вік становить близько 120 млн років. Тоді території сучасних Європи, Азії та Північної Америки входили до складу північного суперконтиненту Лавразія. Саме в Північній півкулі, ймовірно, відбулося розділення еволюційних ліній сумчастих і плацентарних ссавців.

Приблизно 66 млн років тому предки сумчастих дісталися Південної Америки. Там вони почали активно еволюціонувати: з'явилися хижаки розміром із ведмедів і куниць, а деякі види навіть мали шаблеподібні зуби. Інші тварини пристосувалися до живлення плодами та насінням.

Подорож через Антарктиду

Близько 40-35 млн років тому Південна Америка, Антарктида й Австралія ще були пов'язані між собою. На той час Антарктида не була вкрита льодом, а її клімат дозволяв існувати помірним лісам. Імовірно, предки сумчастих пройшли через цей континент і потрапили до Австралії.

Скам'янілості на острові Сеймур в Антарктиді підтверджують, що там жили сумчасті та їхні близькі родичі. Найдавніші відомі австралійські рештки цих тварин мають вік близько 55 млн років.

Чому сумчасті стали символом Австралії

Приблизно 25 млн років тому в Австралії вже існували предки коал, вомбатів та бандикутів. Згодом сумчасті поширилися й зайняли різноманітні екологічні ніші. Чому вони досягли такого успіху саме на цьому континенті, досі остаточно не з'ясовано.

Серед можливих пояснень — особливості розмноження та доступність екологічних ніш. На відміну від плацентарних ссавців, сумчасті народжують дуже недорозвинених малят, які продовжують рости, прикріпившись до соска матері, часто в сумці.

Сьогодні в Австралії живуть 269 видів сумчастих, а в Центральній і Південній Америці — 141. Це нагадує, наскільки сильно поширення тварин може змінитися протягом мільйонів років.

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