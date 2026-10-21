Вони прийшли не з Австралії: вчені розкрили несподівану історію кенгуру та коал

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Сергій Кречмаровський
Австралію важко уявити без кенгуру, коал і вомбатів. Проте батьківщина цих тварин — не той континент, з яким їх традиційно пов'язують. Предки сумчастих виникли за десятки мільйонів років до того, як дісталися Австралії, а їхня історія тісно пов'язана з давніми континентами.
Кенгуру - сумчасті тварини з дивовижною еволюційною історією. Фото: Pixabay / Pierre_Rigou
Найдавніші відомі скам'янілості родичів сумчастих знайшли в Китаї. Їхній вік становить близько 120 млн років. Тоді території сучасних Європи, Азії та Північної Америки входили до складу північного суперконтиненту Лавразія. Саме в Північній півкулі, ймовірно, відбулося розділення еволюційних ліній сумчастих і плацентарних ссавців.
Приблизно 66 млн років тому предки сумчастих дісталися Південної Америки. Там вони почали активно еволюціонувати: з'явилися хижаки розміром із ведмедів і куниць, а деякі види навіть мали шаблеподібні зуби. Інші тварини пристосувалися до живлення плодами та насінням.
Близько 40-35 млн років тому Південна Америка, Антарктида й Австралія ще були пов'язані між собою. На той час Антарктида не була вкрита льодом, а її клімат дозволяв існувати помірним лісам. Імовірно, предки сумчастих пройшли через цей континент і потрапили до Австралії.
Скам'янілості на острові Сеймур в Антарктиді підтверджують, що там жили сумчасті та їхні близькі родичі. Найдавніші відомі австралійські рештки цих тварин мають вік близько 55 млн років.
Приблизно 25 млн років тому в Австралії вже існували предки коал, вомбатів та бандикутів. Згодом сумчасті поширилися й зайняли різноманітні екологічні ніші. Чому вони досягли такого успіху саме на цьому континенті, досі остаточно не з'ясовано.
Серед можливих пояснень — особливості розмноження та доступність екологічних ніш. На відміну від плацентарних ссавців, сумчасті народжують дуже недорозвинених малят, які продовжують рости, прикріпившись до соска матері, часто в сумці.
Сьогодні в Австралії живуть 269 видів сумчастих, а в Центральній і Південній Америці — 141. Це нагадує, наскільки сильно поширення тварин може змінитися протягом мільйонів років.
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