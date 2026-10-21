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Они пришли не из Австралии: ученые раскрыли неожиданную историю кенгуру и коал

Сумчатые животные появились задолго до заселения Австралии. Их предки прошли необычный путь через Южную Америку и Антарктиду

21 октября 2026, 22:14
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Сергій Кречмаровський

Австралию трудно представить без кенгуру, коал и вомбатов. Однако родина этих животных — не тот континент, с которым их традиционно связывают. Предки сумчатых появились за десятки миллионов лет до того, как добрались до Австралии, а их история тесно связана с древними континентами.

Они пришли не из Австралии: ученые раскрыли неожиданную историю кенгуру и коал

Кенгуру - сумчатые животные с удивительной эволюционной историей. Фото: Pixabay / Pierre_Rigou

Где появились предки сумчатых

Древнейшие известные окаменелости родственников сумчатых нашли в Китае. Их возраст составляет около 120 млн лет. Тогда территории современных Европы, Азии и Северной Америки входили в состав северного суперконтинента Лавразия. Именно в Северном полушарии, вероятно, произошло разделение эволюционных линий сумчатых и плацентарных млекопитающих.

Примерно 66 млн лет назад предки сумчатых добрались до Южной Америки. Там они начали активно эволюционировать: появились хищники размером с медведей и куниц, а некоторые виды даже имели саблевидные зубы. Другие животные приспособились питаться плодами и семенами.

Путешествие через Антарктиду

Около 40-35 млн лет назад Южная Америка, Антарктида и Австралия еще были связаны между собой. В то время Антарктида не была покрыта льдом, а ее климат позволял существовать умеренным лесам. Вероятно, предки сумчатых прошли через этот континент и попали в Австралию.

Окаменелости, найденные на острове Сеймур в Антарктиде, подтверждают, что там обитали сумчатые и их близкие родственники. Древнейшие известные австралийские останки этих животных имеют возраст около 55 млн лет.

Почему сумчатые стали символом Австралии

Примерно 25 млн лет назад в Австралии уже существовали предки коал, вомбатов и бандикутов. Со временем сумчатые распространились и заняли разнообразные экологические ниши. Почему они достигли такого успеха именно на этом континенте, до сих пор окончательно не выяснено.

Среди возможных объяснений — особенности размножения и доступность экологических ниш. В отличие от плацентарных млекопитающих, сумчатые рождают очень недоразвитых детенышей, которые продолжают расти, прикрепившись к соску матери, часто внутри сумки.

Сегодня в Австралии обитают 269 видов сумчатых, а в Центральной и Южной Америке — 141. Это напоминает о том, насколько сильно распространение животных может измениться за миллионы лет.

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Источник: https://www.livescience.com/64897-why-marsupials-in-australia.html
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