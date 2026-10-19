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Єдинороги захищали королів від отрути: у що насправді вірили в середньовічній Європі

Єдинорогів зображували на гобеленах і гербах, пов'язували з християнськими символами, а їхнім рогам приписували здатність очищати воду та нейтралізувати отруту

19 жовтня 2026, 19:45
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Сергій Кречмаровський

У середньовічній Європі єдиноріг був не просто казковою істотою. Його зображували на гобеленах, гербах і предметах розкоші, а рогам приписували дивовижні властивості. Вважалося, що вони можуть захищати від отрути та навіть допомагати в лікуванні хвороб.

Єдинороги захищали королів від отрути: у що насправді вірили в середньовічній Європі

Єдиноріг - міфічна істота, якій у Середньовіччі приписували магічні властивості. Фото: Pixabay / jcoope12

Звідки з'явилася легенда про єдинорога

Історія цієї істоти сягає глибокої давнини. Зображення тварин з одним рогом знаходили на артефактах із долини Інду, датованих приблизно 2600-1900 роками до нашої ери. Пізніше грецькі автори описували однорогих тварин, нібито побачених в Індії.

Важливу роль у поширенні легенди відіграли біблійні переклади. Тварину, згадану в давньоєврейських текстах, переклали грецьким словом, що означало однорогу істоту, а згодом латинською мовою вона отримала назву unicornis.

Як єдиноріг став християнським символом

У середньовічних переказах єдинорога описували як сильну й невловиму істоту, яку мисливці могли заманити лише за допомогою цнотливої дівчини. Приблизно з XII століття цей сюжет почали пов'язувати з християнством: приборкання тварини символізувало втілення Христа, а її загибель — розп'яття.

Ці мотиви відображали на гобеленах, зокрема у відомій серії "Полювання на єдинорога", створеній наприкінці XV — на початку XVI століття.

Чому королі цінували роги єдинорогів

Особливою популярністю користувалася віра в очищувальну силу рогу. Люди вважали, що він здатний нейтралізувати отруту у воді та захищати від небезпечних речовин. Тому при європейських дворах цінували посуд і предмети, виготовлені з матеріалу, який видавали за ріг єдинорога.

Насправді багато таких виробів робили з бивнів нарвалів — морських ссавців із довгим спіральним бивнем. У XVII столітті віра в існування єдинорогів і магічні властивості їхніх рогів почала згасати.

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Джерело: https://justhistoryposts.com/2025/07/17/mythical-creatures-medieval-unicorns-in-europe/
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