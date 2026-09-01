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Він втратив владу й опинився у вигнанні: як колишній президент був пов'язаний із появою жувальної гумки

Антоніо Лопес де Санта-Анна привіз до США чикле заради експериментів із каучуком, але невдача несподівано допомогла розвитку індустрії жувальної гумки.

1 вересня 2026, 17:31
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Сергій Кречмаровський

Історія жувальної гумки несподіваним чином пов'язана з мексиканським генералом і колишнім президентом Антоніо Лопесом де Санта-Анною. Після чергової втрати влади він опинився у вигнанні в США. Там Санта-Анна розраховував заробити на чикле — натуральному латексі, який отримують із саподилового дерева.

Він втратив владу й опинився у вигнанні: як колишній президент був пов'язаний із появою жувальної гумки

Антоніо Лопес де Санта-Анна - мексиканський генерал і колишній президент. Фото: Yinan Chen / GoodFreePhotos, Public Domain

Спочатку про жувальну гумку не йшлося. Санта-Анна сподівався використовувати чикле як дешевий замінник каучуку. Для експериментів із матеріалом він зв'язався з американським винахідником Томасом Адамсом. Той разом із синами намагався перетворити чикле на промисловий матеріал, але досягти потрібного результату не вдалося.

Невдача несподівано стала успіхом. Адамс звернув увагу на властивості чикле й вирішив спробувати використати його для жувальної гумки. Отриманий продукт виявився вдалішим за звичну на той час жувальну гумку на основі інших матеріалів. На початку 1870-х років Adams New York Gum почали продавати у США, а виробництво поступово перетворилося на великий бізнес.

Пізніше на основі чикле з'явилися десятки нових марок і різновидів жувальної гумки. Однією з них стала Chiclets, назва якої походить від слова chicle, що позначає сам натуральний матеріал. Історія бренду пов'язана з розвитком американської індустрії жувальної гумки наприкінці XIX століття.

Вийшов дивовижний ланцюжок: політик втратив владу й опинився у вигнанні, привіз із Мексики незвичайну смолу в надії знайти їй промислове застосування, а невдалий експеримент із каучуком допоміг відкрити нове застосування чикле.

Так матеріал, який мав замінити гуму, несподівано став одним із головних інгредієнтів жувальної гумки протягом десятиліть.

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Джерело: https://academic.oup.com/edited-volume/61800/chapter-abstract/546346426
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