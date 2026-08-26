Військова операція "Блакитний павич": навіщо британці хотіли помістити живих курей у ядерну міну

У 1950-х роках британські військові розробляли секретний проєкт Operation Blue Peacock ("Блакитний павич"). План передбачав створення величезної ядерної міни, яку у разі радянського наступу мали розмістити в Західній Німеччині. Її вибух мав зупинити чи уповільнити просування радянських військ.

Проєкт Blue Peacock: британські інженери оглядають відсік із живими птахами. Ілюстрація ШІ

Однак у проєкту виникла несподівана проблема: низька температура могла порушити роботу механізмів пристрою. Інженери шукали спосіб підтримувати всередині корпусу потрібне тепло.

Одна із пропозицій сьогодні звучить неймовірно: помістити всередину ядерної міни живих курей. Птахи мали виділяти тепло своїми тілами та підтримувати температуру компонентів. Для них планували залишити запас їжі та води приблизно на тиждень.

Це був не жарт. Проєкт справді існував, а британські військові виготовили прототипи та проводили випробування. Але у лютому 1958 року програму скасували. Серед причин були технічні проблеми, а також серйозні політичні та радіаційні ризики, пов'язані з розміщенням ядерного пристрою на території Західної Німеччини.

Про проєкт стало відомо широкому загалу лише у 2004 році, після розсекречення документів. Публікація відбулася 1 квітня, тому багато хто спочатку сприйняв історію про "ядерних кур" за першоквітневий жарт. Проте британський Національний архів підтвердив, що проєкт був реальним.

У результаті "Блакитний павич" так і не став діючою зброєю. Але історія з живими курями залишилася одним із найнезвичайніших епізодів холодної війни та прикладом того, наскільки нестандартні рішення іноді розглядали військові інженери.

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