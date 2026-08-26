Военная операция "Голубой павлин": зачем британцы хотели поместить живых кур в ядерную мину

В 1950-е годы британские военные разрабатывали секретный проект Operation Blue Peacock ("Голубой павлин"). План предусматривал создание огромной ядерной мины, которую в случае советского наступления должны были разместить в Западной Германии. Её взрыв должен был остановить или замедлить продвижение советских войск.

Проект Blue Peacock: британские инженеры осматривают отсек с живыми птицами. Иллюстрация ИИ

Однако у проекта возникла неожиданная проблема: низкая температура могла нарушить работу механизмов устройства. Инженеры искали способ поддерживать внутри корпуса необходимое тепло.

Одно из предложений сегодня звучит невероятно: поместить внутрь ядерной мины живых кур. Птицы должны были выделять тепло своими телами и поддерживать температуру компонентов. Для них планировали оставить запас еды и воды примерно на неделю.

Это была не шутка. Проект действительно существовал, а британские военные изготовили прототипы и проводили испытания. Но в феврале 1958 года программу отменили. Среди причин были технические проблемы, а также серьёзные политические и радиационные риски, связанные с размещением ядерного устройства на территории Западной Германии.

О проекте стало известно широкой публике только в 2004 году, после рассекречивания документов. Публикация произошла 1 апреля, поэтому многие сначала приняли историю о "ядерных курах" за первоапрельскую шутку. Однако британский Национальный архив подтвердил: проект был реальным.

В итоге "Голубой павлин" так и не стал действующим оружием. Но история с живыми курами осталась одним из самых необычных эпизодов холодной войны и примером того, насколько нестандартные решения иногда рассматривали военные инженеры.

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