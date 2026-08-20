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"Удивительное оружие": как ЦРУ превратило кота в шпиона и что с ним произошло на самом деле

Во время холодной войны американская разведка создала один из самых абсурдных проектов в истории: обычную домашнюю кошку попытались превратить в ходячий микрофон.

20 августа 2026, 10:01
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Сергій Кречмаровський

В рамках нашей новой рубрики "Удивительное оружие" рассказываем о проекте Acoustic Kitty, овеянном многочисленными мифами. В 1960-х ЦРУ разработало технологию имплантации аудиооборудования животным, чтобы незаметно подслушивать разговоры советских дипломатов.

"Удивительное оружие": как ЦРУ превратило кота в шпиона и что с ним произошло на самом деле

Кот / Фото: Pixabay

Операция на миллионы долларов

Общая смета разработки и хирургических процедур оценивалась примерно в 10–15 миллионов долларов (что по современному курсу составляет около 100 миллионов). Однако разведка была готова идти на такие расходы ради уникальных данных.

Хирурги имплантировали в тело кошки микрофон, радиопередатчик и тонкую антенну, вплетенную в шерсть на хвосте. Сам проект – это абсолютный факт, который позже был рассекречен.

Однако десятилетиями в поп-культуре царила легенда: во время первого испытания кошку якобы выпустили возле парка в Вашингтоне, где она сразу попала под колеса такси. Происхождение этого мифа восходит к выступлениям бывшего сотрудника ЦРУ Виктора Марчетти, озвучившего эту версию в 2001 году в книге Джеффри Ричелсона The Wizards of Langley.

Что произошло с животным на самом деле

В 2013 году экс-руководитель отдела технической службы ЦРУ Роберт Уоллес и историк Роберт Мелтон в книге Spycraft официально опровергли гибель пушистого агента:

  • Причина закрытия: программу признали непрактичной из-за кошачьего характера. Животное невозможно было заставить двигаться к цели — оно постоянно отвлекалось и шло по своим делам.

  • Дальнейшая судьба: в 1967 году проект был закрыт. Хирурги ЦРУ провели повторную операцию, полностью изъяли из кошки имплантированную электронику и отправили ее жить обычной спокойной жизнью.

Напоминаем: ранее портал "Комментарии" рассказывал о самом дорогом тополе в истории и о том, как из-за одного дерева США и КНДР оказались на грани войны.



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