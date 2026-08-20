"Дивна зброя": як ЦРУ перетворило кота на шпигуна і що з ним сталося насправді

У межах нашої нової рубрики "Дивна зброя" розповідаємо про проєкт Acoustic Kitty, овіяний численними міфами. У 1960-х роках ЦРУ розробило технологію імплантації аудіообладнання у тварин, щоб непомітно підслуховувати розмови радянських дипломатів.

Кіт / Фото: Pixabay

Операція на мільйони доларів

Загальний кошторис розробки та хірургічних процедур оцінювали приблизно в 10–15 мільйонів доларів (що за сучасним курсом дорівнює близько 100 мільйонів). Проте розвідка була готова йти на такі витрати заради унікальних даних.

Хірурги імплантували в тіло кішки мікрофон, радіопередавач та тонку антену, вплетену в шерсть на хвості. Сам проєкт — це абсолютний факт, який пізніше було розсекречено.

Проте десятиліттями в поп-культурі панувала легенда: під час першого ж випробування кішку нібито випустили біля парку у Вашингтоні, де вона одразу потрапила під колеса таксі. Походження цього міфу сягає виступів колишнього співробітника ЦРУ Віктора Марчетті, який озвучив цю версію у 2001 році у книжці Джеффрі Річелсона "The Wizards of Langley".

Що сталося з твариною насправді

У 2013 році екскерівник відділу технічної служби ЦРУ Роберт Воллес та історик Роберт Мелтон у книжці Spycraft офіційно спростували загибель пухнастого агента:

Причина закриття: програму визнали непрактичною через котячий характер. Тварину неможливо було змусити рухатися до цілі — вона постійно відволікалася та йшла у власних справах.

Подальша доля: у 1967 році проєкт закрили. Хірурги ЦРУ провели повторну операцію, повністю вилучили з кішки імплантовану електроніку та відправили її жити звичайним спокійним життям.

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