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Найдорожча тополя в історії: як через одне дерево США та КНДР опинилися на межі війни

У серпні 1976 року звичайна обрізка гілок у демілітаризованій зоні ледь не спровокувала масштабну війну між США та Північною Кореєю.

18 серпня 2026, 11:01
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Сергій Кречмаровський

18 серпня 1976 року в демілітаризованій зоні між Північною та Південною Кореєю стався трагічний "Інцидент із сокирою". Група американських та південнокорейських військових прибула до селища Пханмунджом, щоб зрубати гілки столітньої тополі, яка перекривала огляд між спостережними постами ООН.

Найдорожча тополя в історії: як через одне дерево США та КНДР опинилися на межі війни

Ілюстративне фото: Корейський півострів та маневри ВМС США біля його берегів / Зображення згенеровано ШІ

Раптово на них напав загін північнокорейських солдатів. Відібравши інструменти, нападники вбили двох американських офіцерів — капітана Артура Боніфаса та першого лейтенанта Марка Барретта.

У відповідь Вашингтон та Сеул розробили операцію "Пол Баньян", названу на честь фольклорного велетня-лісоруба. Метою було не просто спиляти дерево, а жорстко продемонструвати КНДР готовність до ескалації та змусити її відступити без прямого воєнного удару.

Вранці 21 серпня до тополі вирушила інженерна група в супроводі спецпризначенців та військових. Вирубку прикривала колосальна сила:

  • Наземні війська та артилерія у стані підвищеної бойової готовності;

  • Ескадрильї винищувачів F-111 та стратегічні бомбардувальники B-52 у небі;

  • Авіаносна ударна група на чолі з USS Midway, висунута в район Корейської протоки.

Під прикриттям цієї армади інженери за 42 хвилини повністю спиляли дерево, залишивши лише пеньок. Північнокорейський загін чисельністю близько 150–200 осіб прибув на місце, але спостерігав здалеку і не наважився втрутитися.

Операція "Пол Баньян" увійшла в історію як найозброєніша "вирубка дерева" та приклад успішного психологічного тиску без розв'язання повномасштабної війни.

Нагадуємо: раніше портал "Коментарі" розповідав рецепт армійського коктейлю: як гіркі ліки солдатів стали світовим хітом.



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