Самый дорогой тополь в истории: как из-за одного дерева США и КНДР оказались на грани войны

18 августа 1976 года в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей произошел трагический "Инцидент с топором". Группа американских и южнокорейских военных прибыла в поселок Пханмунджом, чтобы срубить ветки столетнего тополя, которые перекрывали обзор между наблюдательными постами ООН.

Иллюстративное фото: Корейский полуостров и маневры ВМС США у его берегов / Изображение сгенерировано ИИ

Внезапно на них напал отряд северокорейских солдат. Отобрав инструменты, нападавшие убили двух американских офицеров – капитана Артура Бонифаса и первого лейтенанта Марка Барретта.

В ответ Вашингтон и Сеул разработали операцию "Пол Баньян", названную в честь фольклорного великана-лесоруба. Целью было не просто спилить дерево, но жестко продемонстрировать КНДР готовность к эскалации и заставить ее отступить без прямого военного удара.

Утром 21 августа к тополю отправилась инженерная группа в сопровождении спецназовцев и военных. Вырубку прикрывала колоссальная сила:

Наземные войска и артиллерия в состоянии повышенной боевой готовности;

Эскадрильи истребителей F-111 и стратегические бомбардировщики B-52 в небе;

Авианосная ударная группа во главе с USS Midway, выдвинутая в район Корейского пролива.

Под прикрытием этой армады инженеры за 42 минуты полностью спилили дерево, оставив только пенек. Северокорейский отряд численностью около 150-200 человек прибыл на место, но наблюдал издалека и не решился вмешаться.

Операция "Пол Баньян" вошла в историю как самая вооруженная "вырубка дерева" и пример успешного психологического давления без развязывания полномасштабной войны.

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