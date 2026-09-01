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Он потерял власть и оказался в изгнании: как бывший президент оказался связан с появлением жвачки

Антонио Лопес де Санта-Анна привёз в США чикле ради экспериментов с каучуком, но неудача неожиданно помогла развитию индустрии жевательной резинки.

1 сентября 2026, 17:31
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Сергій Кречмаровський

История жвачки неожиданным образом связана с мексиканским генералом и бывшим президентом Антонио Лопесом де Санта-Анной. После очередной потери власти он оказался в изгнании в США. Там Санта-Анна рассчитывал заработать на чикле — натуральном латексе, который получают из саподиллового дерева.

Он потерял власть и оказался в изгнании: как бывший президент оказался связан с появлением жвачки

Антонио Лопес де Санта-Анна - мексиканский генерал и бывший президент. Фото: Yinan Chen / GoodFreePhotos, Public Domain.

Изначально о жвачке речь не шла. Санта-Анна надеялся использовать чикле как дешёвый заменитель каучука. Для экспериментов с материалом он связался с американским изобретателем Томасом Адамсом. Тот вместе с сыновьями пытался превратить чикле в промышленный материал, но добиться нужного результата не удалось.

Провал неожиданно оказался удачей. Адамс обратил внимание на свойства чикле и решил попробовать использовать его для жевательной резинки. Получившийся продукт оказался удачнее привычной тогда жвачки на основе других материалов. В начале 1870-х годов Adams New York Gum начали продавать в США, а производство постепенно превратилось в крупный бизнес.

Позже на основе чикле появились десятки новых марок и разновидностей жевательной резинки. Одной из них стала Chiclets, название которой происходит от слова chicle, обозначающего сам натуральный материал. История бренда связана с развитием американской жевательной индустрии конца XIX века.

Получилась удивительная цепочка: политик потерял власть и оказался в изгнании, привёз из Мексики необычную смолу в надежде найти ей промышленное применение, а неудачный эксперимент с каучуком помог открыть новое применение чикле.

Так материал, который должен был заменить резину, неожиданно стал одним из главных ингредиентов жевательной резинки на протяжении десятилетий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, зачем британцы хотели поместить живых кур в ядерную мину.



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Источник: https://academic.oup.com/edited-volume/61800/chapter-abstract/546346426
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