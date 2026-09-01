Он потерял власть и оказался в изгнании: как бывший президент оказался связан с появлением жвачки

История жвачки неожиданным образом связана с мексиканским генералом и бывшим президентом Антонио Лопесом де Санта-Анной. После очередной потери власти он оказался в изгнании в США. Там Санта-Анна рассчитывал заработать на чикле — натуральном латексе, который получают из саподиллового дерева.

Антонио Лопес де Санта-Анна - мексиканский генерал и бывший президент. Фото: Yinan Chen / GoodFreePhotos, Public Domain.

Изначально о жвачке речь не шла. Санта-Анна надеялся использовать чикле как дешёвый заменитель каучука. Для экспериментов с материалом он связался с американским изобретателем Томасом Адамсом. Тот вместе с сыновьями пытался превратить чикле в промышленный материал, но добиться нужного результата не удалось.

Провал неожиданно оказался удачей. Адамс обратил внимание на свойства чикле и решил попробовать использовать его для жевательной резинки. Получившийся продукт оказался удачнее привычной тогда жвачки на основе других материалов. В начале 1870-х годов Adams New York Gum начали продавать в США, а производство постепенно превратилось в крупный бизнес.

Позже на основе чикле появились десятки новых марок и разновидностей жевательной резинки. Одной из них стала Chiclets, название которой происходит от слова chicle, обозначающего сам натуральный материал. История бренда связана с развитием американской жевательной индустрии конца XIX века.

Получилась удивительная цепочка: политик потерял власть и оказался в изгнании, привёз из Мексики необычную смолу в надежде найти ей промышленное применение, а неудачный эксперимент с каучуком помог открыть новое применение чикле.

Так материал, который должен был заменить резину, неожиданно стал одним из главных ингредиентов жевательной резинки на протяжении десятилетий.

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