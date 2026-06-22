Вчителям готують нову надбавку: коли зарплати освітян знову зростуть

На українських педагогів очікує чергове підвищення заробітної плати вже цієї осені. У Міністерстві освіти та науки підтвердили, що після збільшення виплат на початку року держава готує наступний етап перегляду оплати праці працівників освіти. Про це повідомив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий під час освітнього фестивалю "Вчителі майбутнього 2026", що відбувся у Львові. За його словами, питання фінансового забезпечення освітян залишається одним із найчутливіших для галузі, проте навіть в умовах повномасштабної війни держава продовжує шукати можливості для підвищення доходів працівників шкіл.

Зарплатня. Фото: із відкритих джерел

Міністр наголосив, що нове збільшення зарплат заплановано на вересень 2026 року. За його словами, робота над покращенням умов оплати праці продовжується, незважаючи на значні витрати державного бюджету, пов'язані з обороною країни.

Сьогодні українська освітня система об'єднує майже 400 тисяч освітян, які навчають понад 3,7 мільйона школярів. Лісовий наголосив, що саме завдяки вчителям освітній процес триває навіть в умовах повітряних тривог, обстрілів, відключень електроенергії та вимушеного переміщення мільйонів громадян.

Окрім базового окладу, вчителі мають можливість отримувати різноманітні доплати. Одним із найвигідніших механізмів залишається професійна сертифікація, яка забезпечує надбавку у розмірі 20% до посадового окладу строком на три роки.

Додаткові виплати передбачені також підвищення кваліфікації, отримання професійних звань, роботу з інклюзивними класами, перевірку зошитів та виконання інших обов'язків. В окремих випадках розмір таких надбавок може сягати 10-20% окладу.

Окремо голова МОН наголосив, що реформа профільної старшої школи залишається одним із ключових напрямків розвитку системи освіти і реалізовуватиметься незалежно від воєнного стану.

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