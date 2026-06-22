Учителям готовят новую прибавку: когда зарплаты педагогов снова вырастут

Украинских педагогов ожидает очередное повышение заработной платы уже этой осенью. В Министерстве образования и науки подтвердили, что после увеличения выплат в начале года государство готовит следующий этап пересмотра оплаты труда работников сферы образования. Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой во время образовательного фестиваля "Учителя будущего 2026", который состоялся во Львове. По его словам, вопрос финансового обеспечения педагогов остается одним из самых чувствительных для отрасли, однако даже в условиях полномасштабной войны государство продолжает искать возможности для повышения доходов работников школ.

Зарплата. Фото: из открытых источников

Министр отметил, что новое увеличение зарплат запланировано на сентябрь 2026 года. По его словам, работа над улучшением условий оплаты труда продолжается, несмотря на значительные расходы государственного бюджета, связанные с обороной страны.

Сегодня украинская образовательная система объединяет почти 400 тысяч педагогов, которые обучают более 3,7 миллиона школьников. Лисовой подчеркнул, что именно благодаря учителям образовательный процесс продолжается даже в условиях воздушных тревог, обстрелов, отключений электроэнергии и вынужденного перемещения миллионов граждан.

Кроме базового оклада, учителя имеют возможность получать различные доплаты. Одним из наиболее выгодных механизмов остается профессиональная сертификация, которая обеспечивает надбавку в размере 20% к должностному окладу сроком на три года.

Дополнительные выплаты предусмотрены также за повышение квалификации, получение профессиональных званий, работу с инклюзивными классами, проверку тетрадей и выполнение других обязанностей. В отдельных случаях размер таких надбавок может достигать 10-20% оклада.

Отдельно глава МОН подчеркнул, что реформа профильной старшей школы остается одним из ключевых направлений развития системы образования и будет реализовываться независимо от военного положения.

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