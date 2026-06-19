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Кабмин запускает новые стипендии: кто и сколько может получить

Государство выделяет сотни миллионов гривен на выплаты исследователям и вводит рейтинги научных достижений.

19 июня 2026, 16:15
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Кравцев Сергей

В Украине стартует новый этап реформирования научной сферы. Министерство образования и науки объявило о запуске Национальной системы исследователей – цифрового инструмента, который должен объединить информацию о научных достижениях украинских ученых и стать основой для распределения государственной поддержки.

Кабмин запускает новые стипендии: кто и сколько может получить

Стипендии для ученых. Фото: из открытых источников

Как сообщили в ведомстве, новая система позволит исследователям самостоятельно вносить и подтверждать данные о своей научной деятельности через специальный модуль. На основе этих сведений будет формироваться рейтинг результативности ученых, который станет одним из ключевых критериев для назначения новых государственных стипендий.

На реализацию программы поддержки в государственном бюджете предусмотрено 190 миллионов гривен. Получателями выплат станут 2650 исследователей, продемонстрировавших наиболее высокие результаты в научной деятельности.

Размер ежемесячной стипендии составит 10 тысяч гривен. Выплаты будут назначаться сроком на два года, что позволит ученым получить дополнительный источник финансирования для продолжения исследований и профессионального развития.

В министерстве подчеркивают, что участие в Национальной системе исследователей остается добровольным. Вместе с тем именно данные из системы станут основой для формирования двух отдельных рейтингов – общего и специального списка для молодых ученых.

Подать информацию можно через личный кабинет в системе URIS. Сделать это необходимо до 20 июля 2026 года.

В образовательном ведомстве рассчитывают, что новый механизм поможет повысить прозрачность распределения государственной поддержки и создаст дополнительные стимулы для развития украинской науки. Кроме того, система должна способствовать более объективной оценке вклада исследователей и усилению конкуренции в научной среде.

Ожидается, что в будущем Национальная система исследователей станет одним из ключевых элементов государственной политики в сфере науки и инноваций.

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Источник: https://mon.gov.ua/news/natsionalna-systema-doslidnykiv-ukrainy-rozpochynaie-pryimannia-i-veryfikatsiiu-danykh
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