Кабмін запускає нові стипендії: хто та скільки може отримати

В Україні стартує новий етап реформування наукової галузі. Міністерство освіти та науки оголосило про запуск Національної системи дослідників – цифрового інструменту, який має поєднати інформацію про наукові досягнення українських вчених та стати основою для розподілу державної підтримки.

Стипендії для вчених. Фото: з відкритих джерел

Як повідомили у відомстві, нова система дозволить дослідникам самостійно вносити та підтверджувати дані про свою наукову діяльність через спеціальний модуль. На основі цих відомостей формуватиметься рейтинг результативності вчених, який стане одним із ключових критеріїв для призначення нових державних стипендій.

На реалізацію програми підтримки у державному бюджеті передбачено 190 мільйонів гривень. Одержувачами виплат стануть 2650 дослідників, які продемонстрували найвищі результати у науковій діяльності.

Розмір щомісячної стипендії становитиме 10 тисяч гривень. Виплати призначатимуться терміном на два роки, що дозволить вченим отримати додаткове джерело фінансування для продовження досліджень та професійного розвитку.

У міністерстві наголошують, що участь у Національній системі дослідників залишається добровільною. Водночас саме дані із системи стануть основою для формування двох окремих рейтингів – загального та спеціального списку для молодих вчених.

Подати інформацію можна через особистий кабінет у системі URIS. Зробити це потрібно до 20 липня 2026 року.

В освітньому відомстві розраховують, що новий механізм допоможе підвищити прозорість розподілу державної підтримки та створить додаткові стимули для розвитку української науки. Крім того, система має сприяти більш об'єктивній оцінці вкладу дослідників та посиленню конкуренції у науковому середовищі.

Очікується, що у майбутньому Національна система дослідників стане одним із ключових елементів державної політики у сфері науки та інновацій.

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