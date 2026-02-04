Вчені знайшли відповідь на таємницю походження багатоклітинного життя в японському ставку

Японські вчені зробили відкриття, яке може змінити наше розуміння еволюції життя на Землі. У прісноводному ставку поблизу Токіо дослідники виявили раніше невідомий гігантський вірус, що потенційно проливає світло на одну з найбільших наукових загадок про появу багатоклітинних організмів.

Гігантський вірус може пояснити походження багатоклітинного життя

Новий вірус знайшли всередині амеби у ставку Усіку-нума в префектурі Ібаракі. Його назвали "усікувірусом" на честь місця відкриття. За словами авторів дослідження, ця знахідка не лише розширює знання про гігантські віруси, а й підтримує гіпотезу, що віруси могли відіграти ключову роль у формуванні складних форм життя.

Гігантські віруси довгий час залишалися на периферії науки. Через значні розміри їх нерідко плутали з бактеріями, а саму групу почали активно досліджувати лише в останні десятиліття. Водночас віруси є найпоширенішими біологічними структурами на планеті та мають значний вплив на еволюцію живих організмів, зокрема залишки стародавніх ретровірусів зараз становлять до 8% геному людини.

Особливу увагу науковців привертає так звана теорія вірусного еукаріогенезу. Вона припускає, що ядро еукаріотичних клітин, характерна ознака багатоклітинного життя, могло виникнути з давнього ДНК-вірусу. Цю ідею ще у 2001 році запропонував японський молекулярний біолог Масахару Такемура, який нині входить до команди дослідників усікувірусу.

Нововиявлений вірус демонструє незвичну поведінку. Замість того щоб зберігати ядро клітини-хазяїна, він руйнує ядерну мембрану та створює всередині клітини "вірусну фабрику". Ця структура схожа за функціями на клітинне ядро. Саме такі механізми вважаються можливими еволюційними попередниками сучасних еукаріотів.

Усікувірус поєднує риси кількох родин гігантських вірусів, але водночас має унікальну форму, шипасту поверхню капсиду та здатність спричиняти аномальний ріст клітин-хазяїв. Ці особливості роблять його цінним об’єктом для подальших досліджень.

"Очікується, що відкриття нового вірусу, спорідненого з Mamonoviridae, "усікувірус", який має іншого хазяїна, розширить знання та стимулюватиме дискусію щодо еволюції та філогенії родини Mamonoviridae. Вважається, що в результаті ми зможемо наблизитися до таємниць еволюції еукаріотичних організмів та таємниць гігантських вірусів", — каже Такемура.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що вчені знайшли справжню причину, чому у людей більше немає хвостів.

Також "Коментарі" писали, що вчені стверджують, що неандертальці ніколи "не вимирали".