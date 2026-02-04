Ученые нашли ответ на тайну происхождения многоклеточной жизни в японском пруду

Японские ученые совершили открытие, которое может изменить наше понимание эволюции жизни на Земле. В пресноводной ставке близ Токио исследователи обнаружили ранее неизвестный гигантский вирус, потенциально проливающий свет на одну из самых больших научных загадок о появлении многоклеточных организмов.

Гигантский вирус может объяснить происхождение многоклеточной жизни

Новый вирус обнаружили внутри амебы в пруду Усику-нума в префектуре Ибараки. Его назвали "усикувирусом" в честь места открытия. По словам авторов исследования, эта находка не только расширяет знания о гигантских вирусах, но и поддерживает гипотезу, что вирусы могли играть ключевую роль в формировании сложных форм жизни.

Гигантские вирусы долгое время оставались на периферии науки. Из-за значительных размеров их нередко путали с бактериями, а саму группу начали активно исследовать только в последние десятилетия. В то же время, вирусы являются наиболее распространенными биологическими структурами на планете и оказывают значительное влияние на эволюцию живых организмов, в частности остатки древних ретровирусов сейчас составляют до 8% генома человека.

Особое внимание ученых привлекает так называемая теория вирусного эукариогенеза. Она предполагает, что ядро эукариотических клеток, характерный признак многоклеточной жизни, могло возникнуть из древнего ДНК-вируса. Эту идею еще в 2001 году предложил японский молекулярный биолог Масахару Такемура, ныне входящий в команду исследователей усикувируса.

Обнаруженный вирус демонстрирует необычное поведение. Вместо того чтобы хранить ядро клетки-хозяина, он разрушает ядерную мембрану и создает внутри клетки "вирусную фабрику". Эта структура похожа по функции на клеточное ядро. Именно такие механизмы считаются возможными эволюционными предшественниками современных эукариот.

Усикувирус сочетает черты нескольких семей гигантских вирусов, но в то же время имеет уникальную форму, шипистую поверхность капсида и способность вызывать аномальный рост клеток-хозяев. Эти особенности делают его ценным объектом для дальнейших исследований.

"Ожидается, что открытие нового вируса, родственного Mamonoviridae, "усикувирус", имеющего другого хозяина, расширит знания и будет стимулировать дискуссию по эволюции и филогении семьи Mamonoviridae. Считается, что в результате мы сможем приблизиться к тайнам эволюции эукариотических организмов и тайнам гигантских вирусов", — говорит Такемура.

