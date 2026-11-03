Вчені знайшли скам’янілість, яка перевертає історію походження людини

У Єгипті виявили скам’янілі рештки стародавньої мавпи, які можуть змусити науковців переглянути усталені уявлення про еволюцію людиноподібних приматів, зокрема людини. Знахідка віком близько 18 мільйонів років свідчить, що Північна Африка могла відігравати значно важливішу роль у їхньому походженні, ніж вважалося раніше.

В Єгипті знайшли скам’янілість мавпи

Виявлений вченими новий вид мавп отримав назву Masripithecus moghraensis. Його рештки знайшли під час розкопок у місцевості Ваді-Могра. За оцінками дослідників із Центру палеонтології хребетних Університету Мансури, примат жив у ранньому міоцені, приблизно 17-18 мільйонів років тому. Вчені наголошують, що це перший достовірно ідентифікований вид людиноподібних мавп, виявлений у Північній Африці.

Науковцям вдалося знайти щелепні кістки тварини. Попри обмежений матеріал, їхня будова виявилася доволі незвичайною: велике ікло поєднувалося з корінними зубами, що мали округлі жувальні поверхні та виражену текстуру.

За словами співавторки дослідження Шорук Аль-Ашкар, особливості зубів свідчать про гнучкий раціон. Тварина переважно харчувалася фруктами, але могла споживати також твердіші продукти, зокрема горіхи та насіння. Така пристосованість допомагала їй виживати в умовах кліматичних змін і посилення сезонності.

Однак, особливе значення відкриття полягає в його географічному контексті. Раніше вважалося, що ранні людиноподібні мавпи та їхні близькі родичі були зосереджені переважно у південніших районах Африки.

Нова знахідка додає аргументів на користь того, що Північна Африка та Близький Схід могли бути важливими центрами ранньої еволюції людиноподібних мавп. Таким чином вчені вважають, що скам’янілі рештки стародавньої мавпи ставлять під сумнів припущення, що ранні людиноподібні мавпи та їхні близькі родичі мешкали переважно в південніших регіонах Африки.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що дослідники вперше секвенували генетичний матеріал Homo erectus та виявили несподівані зв’язки з сучасними людьми.