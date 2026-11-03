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Ученые обнаружили окаменелость, которая переворачивает историю происхождения человека

Окаменелость Masripithecus moghraensis, найденная в Египте, может изменить представление об эволюции человекообразных обезьян.

3 ноября 2026, 20:45
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Slava Kot

В Египте обнаружили окаменевшие останки древней обезьяны, которые могут заставить ученых пересмотреть устоявшиеся представления об эволюции человекоподобных приматов, в частности человека. Находка в возрасте около 18 миллионов лет свидетельствует, что Северная Африка могла играть гораздо более важную роль в их происхождении, чем считалось ранее.

Ученые обнаружили окаменелость, которая переворачивает историю происхождения человека

В Египте нашли окаменелость обезьяны

Обнаруженный учеными новый вид обезьян получил название Masripithecus moghraensis. Его останки обнаружили во время раскопок в местности Вади-Могра. По оценкам исследователей из Центра палеонтологии позвоночных Университета Мансуры, примат жил в раннем миоцене, примерно 17-18 миллионов лет назад. Ученые отмечают, что это первый достоверно идентифицированный вид человекообразных обезьян, обнаруженный в Северной Африке.

Ученым удалось обнаружить челюстные кости животного. Несмотря на ограниченный материал, их строение оказалось довольно необычным: большой клык сочетался с коренными зубами, у которых были округлые жевательные поверхности и выраженная текстура.

По словам соавторки исследования Шорук Аль-Ашкар, особенности зубов свидетельствуют о гибком рационе. Животное преимущественно питалось фруктами, но могло потреблять также более твердые продукты, в частности орехи и семена. Такая приспособленность помогала ему выживать в условиях климатических изменений и усиления сезонности.

Однако особое значение открытия заключается в его географическом контексте. Ранее считалось, что ранние человекообразные обезьяны и близкие родственники были сосредоточены преимущественно в более южных районах Африки.

Новая находка добавляет аргументы в пользу того, что Северная Африка и Ближний Восток могли быть важными центрами ранней эволюции человекоподобных обезьян. Таким образом, ученые считают, что окаменевшие остатки древней обезьяны ставят под сомнение предположение, что ранние человекообразные обезьяны и их близкие родственники проживали преимущественно в более южных регионах Африки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что исследователи впервые секвенировали генетический материал Homo erectus и обнаружили неожиданные связи с современными людьми.



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Источник: https://www.independent.co.uk/news/science/fossil-ape-egypt-human-origin-history-b3077378.html
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