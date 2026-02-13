Вчені знайшли приховані символи, розкидані по всьому світу: хто їх залишив

Незалежний дослідник Меттью ЛаКруа стверджує, що знайшов "переломні свідчення існування загубленої цивілізації", яка понад 38-40 тисяч років тому закладала складні знання про Всесвіт у геометричних формах і символіці. Про це він розповів Daily Mail.

Піраміди. Фото: з відкритих джерел

За словами ЛаКруа, ця цивілізація могла відстежувати космічні цикли, передбачати катастрофи та створила основи для вчень про походження людини й божественне в монументах по всьому світу. Його дослідження почалося після виявлення повторюваних гігантських Т-подібних форм, ступінчастих пірамід і трирівневих поглиблень у стародавніх каменях — від Туреччини та озера Ван до Єгипту, Камбоджі та Південної Америки.

ЛаКруа вважає, що витоки цієї глобальної системи лежать у регіоні Іоніс на озері Ван, де, за його оцінками, зберігся первісний план архітектури і символіки. Ця "космограма" нібито була перенесена в Гізу, Тіванаку і Пума-Пунку, формуючи єдину архітектурну ідею.

Прорив стався в листопаді 2025 року, коли вчений заново проаналізував храм Сфінкса в Єгипті. Він виявив перевернуту ступінчасту піраміду, вбудовану в споруду, що змусило його дослідити все плато Гіза і виявити повторювані Т-подібні форми й символіку.

Використовуючи астрономічну прецесію та вирівнювання Сфінкса із сузір’ям Лева, ЛаКруа дійшов висновку, що архітектурні об’єкти могли виникнути близько 12 тисяч років тому або навіть 38 тисяч років тому — на межі льодовикового періоду. Сканування Пума-Пунку підтвердило наявність великої Т-подібної структури, що повторює схеми Єгипту.

На думку дослідника, ці знахідки свідчать про глобальну цивілізацію, яка залишила кодовану геометрію, що простежується від Туреччини до Південної Америки, і могла закласти основи знань про Всесвіт і людство.

