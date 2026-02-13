logo

Ученые обнаружили скрытые символы, разбросанные по всему миру: кто их оставил
НОВОСТИ

Ученые обнаружили скрытые символы, разбросанные по всему миру: кто их оставил

Ученые обнаружили глобальную систему символов и геометрии, которая может изменить историю человечества

13 февраля 2026, 16:14
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Независимый исследователь Мэттью ЛаКруа утверждает, что нашел "переломные свидетельства существования утерянной цивилизации", более 38-40 тысяч лет назад закладывавшей сложные знания о Вселенной в геометрических формах и символике. Об этом он рассказал Daily Mail.

Ученые обнаружили скрытые символы, разбросанные по всему миру: кто их оставил

Пирамиды. Фото: из открытых источников

По словам ЛаКруа, эта цивилизация могла отслеживать космические циклы, предусматривать катастрофы и создала основы для учений о происхождении человека и божественном в монументах по всему миру. Его исследование началось после обнаружения повторяющихся гигантских Т-образных форм, ступенчатых пирамид и трехуровневых углублений в древних камнях – от Турции и озера Ван до Египта, Камбоджи и Южной Америки.

ЛаКруа считает, что истоки этой глобальной системы находятся в регионе Ионис на озере Ван, где, по его оценкам, сохранился первоначальный план архитектуры и символики. Эта "космограмма" якобы была перенесена в Гизу, Тиванак и Пума-Пунку, формируя единую архитектурную идею.

Прорыв произошел в ноябре 2025 года, когда учёный заново проанализировал храм Сфинкса в Египте. Он обнаружил перевернутую ступенчатую пирамиду, встроенную в сооружение, что заставило его исследовать все плато Гиза и обнаружить повторяющиеся Т-образные формы и символику.

Используя астрономическую прецессию и выравнивание Сфинкса с созвездием Льва, ЛаКруа пришел к выводу, что архитектурные объекты могли возникнуть около 12 тысяч лет назад или даже 38 тысяч лет назад – на грани ледникового периода. Сканирование Пума-Пунка подтвердило наличие обширной Т-образной структуры, повторяющей схемы Египта.

По мнению исследователя, эти находки свидетельствуют о глобальной цивилизации, которая оставила кодируемую геометрию, которая прослеживается от Турции до Южной Америки, и могла заложить основы знаний о Вселенной и человечестве.

Читайте на портале "Комментарии" — ученые нашли медный инструмент, который меняет все, что мы знаем о цивилизации Древнего Египта.




Источник: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-15532047/symbols-globe-lost-civilization.html
