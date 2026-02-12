logo_ukra

Вчені знайшли мідний інструмент, який змінює все, що ми знаємо про цивілізацію Давнього Єгипту
commentss НОВИНИ Всі новини

Вчені знайшли мідний інструмент, який змінює все, що ми знаємо про цивілізацію Давнього Єгипту

Вчені з’ясували, що мідний інструмент із Єгипту виявився найдавнішим металевим свердлом.

12 лютого 2026, 07:30
Автор:
avatar

Slava Kot

Крихітний інструмент зі сплаву міді, знайдений ще у 1920-х роках, змушує археологів переосмислити рівень технологічного розвитку Давнього Єгипту. Новий аналіз свідчить, що предмет, який понад століття вважали простим шилом, насправді міг бути найдавнішим знайденим металевим свердлом у світі.

Вчені знайшли мідний інструмент, який змінює все, що ми знаємо про цивілізацію Давнього Єгипту

Луковий бур. Фото: The Metropolitan Museum of Art, public domain

Концепція використання давніми суспільствами сучасних механічних інструментів, таких як свердла, може здатися малоймовірною, але крихітний мідний сплав тепер ідентифікований саме таким. Як пояснює керівник дослідження доктор Мартін Одлер з Університету Ньюкасла, повторний мікроскопічний аналіз довів, що інструмент віком 5300 років використовувався як лучний бур. 

"Повторний аналіз надав вагомі докази того, що цей об’єкт використовувався як лучний бур, який забезпечував швидше та контрольованіше свердління, ніж просте натискання або скручування шилоподібного інструменту вручну. Це свідчить про те, що єгипетські ремісники опанували надійне обертальне свердління більш ніж на два тисячоліття раніше, ніж з'явилися деякі з найкраще збережених наборів свердел", — говорить Одлер.

На поверхні артефакту виявили характерний знос від багаторазового обертання, а також сліди шкіряного ремінця, яким, імовірно, обмотували вал для створення обертального руху, подібного до сучасного дриля. 

Вчені знайшли мідний інструмент, який змінює все, що ми знаємо про цивілізацію Давнього Єгипту - фото 2

Єгиптяни розробили свердла набагато раніше, ніж очікувалося. Фото: Мартін Одлер

Це означає, що єгипетські ремісники могли опанувати складну техніку свердління на дві тисячі років раніше, ніж вважалося досі. Таким чином інструмент повністю переписує те, що ми знали про інженерію в класичних єгипетських цивілізаціях.

"За знаменитими кам'яними пам'ятниками та ювелірними виробами Єгипту стояли практичні, повсякденні технології, які рідко збереглися археологічними даними. Свердло було одним із найважливіших інструментів, що дозволяв обробку дерева, виробництво бісеру та виготовлення меблів", — додав Одлер.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що вчені розгадали секрет місця будівництва єгипетських пірамід.

Також "Коментарі" писали, у древньоєгипетській гробниці знайшли малюнок Мардж Сімпсон.



Джерело: https://archaeologymag.com/2026/02/5300-year-old-bow-drill-from-predynastic-egypt/
