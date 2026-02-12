Вчені знайшли мідний інструмент, який змінює все, що ми знаємо про цивілізацію Давнього Єгипту

Рубрики
Крихітний інструмент зі сплаву міді, знайдений ще у 1920-х роках, змушує археологів переосмислити рівень технологічного розвитку Давнього Єгипту. Новий аналіз свідчить, що предмет, який понад століття вважали простим шилом, насправді міг бути найдавнішим знайденим металевим свердлом у світі.
Луковий бур. Фото: The Metropolitan Museum of Art, public domain
Концепція використання давніми суспільствами сучасних механічних інструментів, таких як свердла, може здатися малоймовірною, але крихітний мідний сплав тепер ідентифікований саме таким. Як пояснює керівник дослідження доктор Мартін Одлер з Університету Ньюкасла, повторний мікроскопічний аналіз довів, що інструмент віком 5300 років використовувався як лучний бур.
На поверхні артефакту виявили характерний знос від багаторазового обертання, а також сліди шкіряного ремінця, яким, імовірно, обмотували вал для створення обертального руху, подібного до сучасного дриля.
Єгиптяни розробили свердла набагато раніше, ніж очікувалося. Фото: Мартін Одлер
Це означає, що єгипетські ремісники могли опанувати складну техніку свердління на дві тисячі років раніше, ніж вважалося досі. Таким чином інструмент повністю переписує те, що ми знали про інженерію в класичних єгипетських цивілізаціях.
