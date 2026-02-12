Ученые нашли медный инструмент, изменяющий все, что мы знаем о цивилизации Древнего Египта

Крохотный инструмент из сплава меди, найденный еще в 1920-х годах, заставляет археологов переосмыслить уровень технологического развития Древнего Египта. Новый анализ свидетельствует, что предмет, который более века считали простым шилом, на самом деле мог быть самым древним найденным металлическим сверлом в мире.

Луковый бур. Фото: The Metropolitan Museum of Art, общественный дом

Концепция использования древними обществами современных механических инструментов, таких как сверла, может показаться маловероятной, но крошечный медный сплав теперь идентифицирован именно таковым. Как объясняет руководитель исследования доктор Мартин Одлер из Университета Ньюкасла, повторный микроскопический анализ доказал, что инструмент возрастом 5300 лет использовался как луковый бур.

"Повторный анализ дал веские доказательства того, что этот объект использовался как луковый бур, который обеспечивал быстрее и более контролируемое сверление, чем простое нажатие или скручивание шиловидного инструмента вручную. Это свидетельствует о том, что египетские ремесленники овладели надежным вращательным сверлением более чем на два тысячелетия раньше, чем появились некоторые из наиболее сохранившихся наборов сверл", — говорит Одлер.

На поверхности артефакта обнаружили характерный износ от многократного вращения, а также следы кожаного ремешка, которым, вероятно, обматывали вал для создания вращательного движения, подобного современной дрели.

Египтяне разработали сверла гораздо раньше, чем ожидалось. Фото: Мартин Одлер

Это означает, что египетские ремесленники могли овладеть сложной техникой сверления на две тысячи лет раньше, чем считалось до сих пор. Таким образом, инструмент полностью переписывает то, что мы знали об инженерии в классических египетских цивилизациях.

"За знаменитыми каменными памятниками и ювелирными изделиями Египта стояли практические, повседневные технологии, которые редко сохранились в археологических данных. Сверло было одним из важнейших инструментов, позволявших обработку дерева, производство бисера и изготовление мебели", — добавил Одлер.

