Вчені знайшли невідомий вид, який був захований у найдовшій печері світу

Американські вчені зробили наукове відкриття, коли у глибинах найдовшої у світі печерної системи знайшли рештки невідомого раніше виду вимерлої акули. Новий вид отримав назву Macadens olsoni і здивував своєю унікальною будовою зубів, якої не має жодна інша відома акула.

Вчені знайшли новий вид вимерлої акули. Фото з відкритих джерел

Мамонтова печера простягається більш ніж на 600 кілометрів під землею, і вже багато років є об’єктом досліджень палеонтологів. Саме тут, у формації Сент-Женев’єв, віком понад 335 мільйонів років, вчені виявили скам’янілість стародавньої риби.

Macadens olsoni була відносно невеликою акулою, менше як 30 сантиметрів завдовжки. Її головною особливістю стали три виступаючі зуби на передній частині щелепи. Ймовірно, акула полювала на дрібних молюсків і черв’яків, які мешкали на дні стародавнього океану.

Вчені знайшли новий вид вимерлої акули Macadens olsoni

Відкриття стало результатом співпраці Національного парку "Мамонтова печера", Палеонтологічної програми Служби національних парків США та Смітсонівського інституту. Назву виду дали на честь дослідника Рікарда Олсона, який багато років займався вивченням викопних решток у цій печері.

"Це відкриття є чудовим доповненням до нашого розуміння стародавнього морського життя і підкреслює важливість збереження природної історії", — сказав начальник управління парку Барклай Трімбл.

Поряд із новим видом, дослідники також переоцінили іншу викопну акулу, Helodus coxanus, яку через круглу форму зубів тепер перейменовано на Rotuladens. Обидва види допомагають краще зрозуміти, наскільки різноманітним було морське життя сотні мільйонів років тому, коли на землі ще не було динозаврів.

