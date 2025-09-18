Дослідники виявили стародавні тунелі побудовані тисячі років тому: вони були зроблені не людьми

У Бразилії та Аргентині виявили сотні стародавніх тунелів, які не мають жодного стосунку до діяльності людини чи природних геологічних процесів. Дослідники дійшли висновку, що їх могли прокопати вимерлі гігантські лінивці, які жили на континенті тисячі років тому.

Стародавні тунелі у Південній Америці. Фото з відкритих джерел

У штаті Ріу-Гранді-ду-Сул на півдні Бразилії знайдено понад 1500 тунелів, деякі з яких мають довжину понад 600 метрів і висоту до 1,8 метра. Вперше на них звернув увагу професор геології Генріх Франк.

"У світі не існує жодного геологічного процесу, здатного створити такі споруди. Їхня форма, відгалуження, а також численні сліди кігтів на стінах свідчать, що вони мають біологічне походження", – пояснив Франк виданню Discover.

На відміну від печер, утворених ерозією чи рухами земної кори, ці тунелі відзначаються специфічною формою і характерними подряпинами від потужних кігтів.

Науковці припускають, що тунелі створювали вимерлі гігантські наземні лінивці роду Megatherium та споріднені види, які мешкали у Південній Америці в епоху плейстоцену приблизно 8-10 тисяч років тому. Вони були травоїдними, але досягали розмірів сучасного слона, мали потужні лапи та довгі кігті, які робили їх надзвичайно ефективними копачами. Деякі з виявлених споруд настільки масштабні та складні, що вчені припускають, що вони могли будуватися поколіннями тварин і використовуватися як укриття від хижаків чи людей.





Гігантський лінивець та людина

У дослідженні, опублікованому у журналі Science Advances, також наведені докази взаємодії людини та гігантських лінивців. На дні стародавніх озер знайдено переплетені скам’янілі сліди, які свідчать, що люди переслідували цих тварин, ймовірно, з метою полювання.

"Лінивці були грізними суперниками: їхні сильні руки та гострі кігті давали їм перевагу у ближньому бою. Тому цілком можливо, що вони використовували підземні тунелі як захист від людей", – зазначають автори дослідження.

Вчені вважають, що подальший аналіз цих споруд допоможе пояснити, як гігантські лінивці адаптувалися до умов життя та чому врешті зникли.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що люди вражені, дізнавшись, як насправді виглядає сумка кенгуру з середини.

Також "Коментарі" писали, що вчені знайшли найважчий вид тварин за всю історію Землі.