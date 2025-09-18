Исследователи обнаружили древние тоннели, построенные тысячи лет назад: они были сделаны не людьми

В Бразилии и Аргентине обнаружили сотни древних тоннелей, не имеющих никакого отношения к деятельности человека или естественным геологическим процессам. Исследователи пришли к выводу, что их могли прокопать вымершие гигантские ленивцы, жившие на континенте тысячи лет назад.

Древние тоннели в Южной Америке. Фото из открытых источников

В штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии обнаружено более 1500 тоннелей, некоторые из которых имеют длину более 600 метров и высоту до 1,8 метра. Впервые на них обратил внимание профессор геологии Генрих Франк.

"В мире не существует ни одного геологического процесса, способного создать такие сооружения. Их форма, ответвления, а также многочисленные следы когтей на стенах свидетельствуют, что они имеют биологическое происхождение", – объяснил Франк изданию Discover.

В отличие от пещер, образованных эрозией или движениями земной коры, эти туннели отличаются специфической формой и характерными царапинами от мощных когтей.

Ученые предполагают, что тоннели создавали вымершие гигантские наземные ленивцы рода Megatherium и родственные виды, обитавшие в Южной Америке в эпоху плейстоцена примерно 8-10 тысяч лет назад. Они были травоядными, но достигали размеров современного слона, обладали мощными лапами и длинными когтями, которые делали их чрезвычайно эффективными копателями. Некоторые из обнаруженных сооружений настолько масштабны и сложны, что ученые предполагают, что они могли строиться поколениями животных и использоваться как укрытие от хищников или людей.





Гигантский ленивец и человек

В исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, также приведены доказательства взаимодействия человека и гигантских ленивцев. На дне древних озер найдены переплетенные окаменелые следы, свидетельствующие о том, что люди преследовали этих животных, вероятно, с целью охоты.

"Ленивцы были грозными соперниками: их сильные руки и острые когти давали им преимущество в ближнем бою. Поэтому вполне возможно, что они использовали подземные тоннели в качестве защиты от людей", — отмечают авторы исследования.

Ученые считают, что дальнейший анализ этих сооружений поможет объяснить, как гигантские ленивцы адаптировались к условиям жизни и почему исчезли.

