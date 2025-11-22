Ученые обнаружили неизвестный вид, который был спрятан в самой длинной пещере мира

Американские ученые совершили научное открытие, когда в глубинах самой длинной в мире пещерной системы обнаружили останки неизвестного ранее вида вымершей акулы. Новый вид получил название Macadens olsoni и удивил своим уникальным строением зубов, которого не имеет ни одна другая известная акула.

Ученые нашли новый вид вымершей акулы. Фото из открытых источников

Мамонтовая пещера простирается более чем на 600 км под землей, и уже много лет является объектом исследований палеонтологов. Именно здесь, в формации Сент-Женевьев, старше 335 миллионов лет, ученые нашли окаменелость древней рыбы.

Macadens olsoni была относительно небольшой акулой, менее 30 сантиметров в длину. Ее главной особенностью стали три выступающих зуба на передней части челюсти. Вероятно, акула охотилась на мелких моллюсков и червей, обитавших на дне древнего океана.

Ученые обнаружили новый вид вымершей акулы Macadens olsoni

Открытие стало результатом сотрудничества Национального парка "Мамонтовая пещера", Палеонтологической программы Службы национальных парков США и Смитсоновского института. Название вида дали в честь исследователя Рикарда Олсона, много лет занимавшегося изучением ископаемых останков в этой пещере.

"Это открытие является отличным дополнением к нашему пониманию древней морской жизни и подчеркивает важность сохранения естественной истории", — сказал начальник управления парка Барклай Тримбл.

Наряду с новым видом, исследователи также переоценили другую ископаемую акулу, Helodus coxanus, которая из-за круглой формы зубов теперь переименована в Rotuladens. Оба вида помогают лучше понять, насколько разнообразна была морская жизнь сотни миллионов лет назад, когда на земле еще не было динозавров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые воскресили древний организм, пролежавший на морском дне 7000 лет.

Также "Комментарии" писали, что исследователи обнаружили древние тоннели, построенные тысячи лет назад, которые были сделаны не людьми.