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Вчені знайшли найбільшого у світі скорпіона: де він жив та які розміри мав

Палеонтологи ідентифікували метрового скорпіона Praearcturus gigas, який жив 415 мільйонів років тому.

10 червня 2026, 08:15
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Автор:
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Slava Kot

Палеонтологи розв’язали загадку, яка понад століття бентежила науковців. Дослідники з Манчестерського університету ідентифікували найбільшого відомого скорпіона в історії Землі. Ця істота жила приблизно 415 мільйонів років тому, задовго до появи динозаврів.

Вчені знайшли найбільшого у світі скорпіона: де він жив та які розміри мав

Гігантський скорпіон Praearcturus gigas. Зображення: Franz Anthony

З 1870-х років дослідники сперечаються про ідентичність дивних скам'янілостей, що зберігаються в архівах Манчестера. Фрагменти скам’янілостей були знайдені ще в 19 столітті на території Англії та Уельсу, однак через неповноту зразків учені десятиліттями не могли визначити, кому вони належали.

Лише завдяки сучасним технологіям візуалізації та цифрового аналізу вдалося встановити, що викопні рештки належать гігантському скорпіону виду Praearcturus gigas. За оцінками дослідників, ця істота могла досягати близько одного метра завдовжки та мала потужні клешні довжиною до 15 сантиметрів.

За словами авторів дослідження, "поряд із динозаврами, мамонтами та іншою харизматичною мегафауною, гігантські членистоногі є знаковим символом глибокої палеонтологічної історії Землі в масовій культурі".

Науковців особливо здивувало середовище існування хижака. Praearcturus gigas жив у ранньому девонському періоді, коли на Землі ще не існувало лісів у сучасному розумінні. Його оточували лише невеликі рослини, гриби та примітивні форми життя. На думку дослідників, саме відсутність великих конкурентів, дозволила скорпіону вирости до таких вражаючих розмірів. Фактично він був одним із головних хижаків свого часу.

Дослідження також свідчить, що Praearcturus gigas міг вести напівводний спосіб життя. Особливості будови тіла вказують на те, що частину часу він проводив у водоймах, де полював на здобич.

"У той час межа між сушею та морем була набагато менш чіткою. Praearcturus дає нам захопливе уявлення про те, як ранні тварини адаптувалися до цих мінливих умов. Він може представляти лінію, яка повернулася до води після того, як попередні предки вже почали жити на суші", — сказав співавтор дослідження доктор Грег Еджкомб.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що вчені пояснили, чому вимерли триметрові людиноподібні істоти.

Також "Коментарі" писали, чи жили динозаври одночасно з людьми.



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Джерело: https://interestingengineering.com/science/worlds-largest-scorpion-identified
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