Ученые нашли самого большого в мире скорпиона: где он жил и какие размеры имел

Палеонтологи решили загадку, которая более столетия смущала ученых. Исследователи из Манчестерского университета идентифицировали величайшего известного скорпиона в истории Земли. Это существо жило примерно 415 миллионов лет назад, задолго до появления динозавров.

Гигантский скорпион Praearcturus Gigas. Изображение: Franz Anthony

С 1870-х годов исследователи спорят об идентичности странных окаменелостей, хранящихся в архивах Манчестера. Фрагменты окаменелостей были найдены еще в 19 веке на территории Англии и Уэльса, однако из-за неполноты образцов ученые десятилетиями не могли определить, кому они принадлежали.

Только благодаря современным технологиям визуализации и цифровому анализу удалось установить, что ископаемые остатки принадлежат гигантскому скорпиону Praearcturus gigas. По оценкам исследователей, это существо могло достигать около одного метра в длину и имело мощные клешни длиной до 15 сантиметров.

По словам авторов исследования, "наряду с динозаврами, мамонтами и другой харизматичной мегафауной, гигантские членистоногие являются знаковым символом глубокой палеонтологической истории Земли в массовой культуре".

Ученых особенно удивила среда обитания хищника. Praearcturus gigas жил в раннем девонском периоде, когда на Земле еще не было лесов в современном понимании. Его окружали только небольшие растения, грибы и примитивные формы жизни. По мнению исследователей, именно отсутствие крупных конкурентов позволило скорпиону вырасти до таких впечатляющих размеров. Фактически он был одним из главных хищников своего времени.

Исследование также свидетельствует о том, что Praearcturus gigas мог вести полуводный образ жизни. Особенности телосложения указывают на то, что часть времени он проводил в водоемах, где охотился на добычу.

"В то время граница между сушей и морем была гораздо менее четкой. Praearcturus дает нам увлекательное представление о том, как ранние животные адаптировались к этим изменяющимся условиям. Он может представлять вернувшуюся к воде линию после того, как предыдущие предки уже начали жить на суше", — сказал соавтор исследования доктор Грег Эджкомб.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые объяснили, почему вымерли трехметровые человекоподобные существа.

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