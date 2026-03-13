logo_ukra

Головна Новини Суспільство Наука та освіта Вчені знайшли давнього "крокодила", який ходив на двох ногах
commentss НОВИНИ Всі новини

Вчені знайшли давнього "крокодила", який ходив на двох ногах

У пустелі Арізони виявили нового родича крокодилів, що нагадував страуса і змінював спосіб пересування з віком

13 березня 2026, 16:18
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Палеонтологи відкрили новий вид давньої рептилії, яка жила на території сучасної Арізони приблизно 225-201 мільйон років тому. Незвичайна тварина належала до родичів крокодилів, однак могла пересуватися на двох ногах і нагадувала страусоподібного динозавра. Про це повідомляє Newsweek.

Вчені знайшли давнього "крокодила", який ходив на двох ногах

Новий вид динозаврів з роду шувозавридів. Фото: з відкритих джерел

Рештки знайшли на території Petrified Forest National Park – знаменитого національного парку з величезними покладами скам’янілої деревини. Дослідження проводили науковці з Університету Вашингтона та Музей природної історії та культури Берка.

Новий вид отримав назву Sonselasuchus cedrus. За словами автора дослідження Елліотта Армора Сміта, ця тварина була приблизно розміром із пуделя і мала досить незвичні риси.

З 2014 року дослідники знайшли у парку близько 950 викопних решток цієї рептилії. Аналіз кісток показав дивну особливість розвитку: молоді особини мали передні та задні кінцівки приблизно однакової довжини і, ймовірно, пересувалися на чотирьох лапах. Однак із віком задні ноги ставали довшими й міцнішими, що дозволяло дорослим тваринам переходити до двоногого пересування.

За оцінками вчених, рептилія сягала близько 63 сантиметрів у висоту, мала беззубий дзьоб, великі очниці та порожнисті кістки. Ці риси дуже нагадують динозаврів групи орнітомімідів, яких часто порівнюють зі страусами.

Втім, як пояснюють науковці, подібність виникла незалежно. Ймовірно, предки крокодилів і динозаврів розвивалися в однакових екосистемах пізнього тріасу та займали подібні екологічні ніші.

Палеонтолог Крістіан Сидор зазначив, що з початку польових робіт у 2014 році дослідники вже зібрали понад 3000 викопних решток різних тварин — від риб і амфібій до динозаврів. Розкопки тривають, і ця ділянка може приховувати ще чимало сенсаційних відкриттів із глибокого минулого Землі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — таємниця, якій 700 років: в Європі знайшли величезну яму з людськими рештками.




Джерело: https://www.newsweek.com/fossils-paleontology-ancient-crocodile-walked-two-legs-petrified-forest-arizona-11626425
