Ученые нашли древнего "крокодила", ходившего на двух ногах

Палеонтологи открыли новый вид древней рептилии, жившей на территории современной Аризоны примерно 225-201 миллион лет назад. Необычное животное принадлежало к родственникам крокодилов, однако могло передвигаться на двух ногах и напоминало страусообразного динозавра. Об этом сообщает Newsweek.

Новый вид динозавров из рода шувозавридов. Фото: из открытых источников

Остатки нашли на территории Petrified Forest National Park – знаменитого национального парка с огромными залежями окаменевшей древесины. Исследование проводили ученые из Университета Вашингтона и Музей естественной истории и культуры Берка.

Новый вид получил название Sonselasuchus Cedrus. По словам автора исследования Эллиотта Армора Смита, это животное было примерно размером с пуделя и имело довольно необычные черты.

С 2014 года исследователи обнаружили в парке около 950 ископаемых остатков этой рептилии. Анализ костей показал удивительную особенность развития: у молодых особей были передние и задние конечности примерно одинаковой длины и, вероятно, передвигались на четырех лапах. Однако с возрастом задние ноги становились длиннее и крепче, что позволяло взрослым животным переходить к двуногому передвижению.

По оценкам ученых, рептилия достигала около 63 сантиметров в высоту, имела беззубый клюв, большие глазницы и полые кости. Эти черты очень напоминают динозавров группы орнитомимидов, часто сравниваемых со страусами.

Впрочем, как объясняют ученые, сходство возникло независимо. По всей видимости, предки крокодилов и динозавров развивались в одинаковых экосистемах позднего триаса и занимали подобные экологические ниши.

Палеонтолог Кристиан Сидор отметил, что с начала полевых работ в 2014 году исследователи уже собрали более 3000 ископаемых останков разных животных — от рыб и амфибий до динозавров. Раскопки продолжаются, и этот участок может скрывать еще немало сенсационных открытий из глубочайшего прошлого Земли.

