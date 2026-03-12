Таємниця, якій 700 років: в Європі знайшли величезну яму з людськими рештками

Поблизу міста Ерфурт у Німеччина археологи виявили велику яму з людськими останками, яка, ймовірно, є масовим похованням жертв середньовічної епідемії Чорна смерть. За попередніми оцінками дослідників, похованню може бути близько 700 років. Про це повідомляє Daily Galaxy.

Археологи. Фото: з відкритих джерел

Історичні джерела свідчать, що під час пандемії чуми у 1350 році поблизу Ерфурта було поховано приблизно 12 тисяч людей. Однак точне місце братських могил залишалося невідомим протягом століть.

Вченим з Лейпцизький університет вдалося визначити ймовірну локацію поховання завдяки поєднанню історичних документів і сучасних наукових технологій. Зокрема, вони застосували метод картографування електричного опору ґрунту, який дозволяє виявляти підземні аномалії без проведення розкопок.

Провідний автор дослідження Майкл Хайн пояснив, що ця технологія допомагає дослідникам буквально "читати ландшафт як архів", виявляючи приховані сліди минулого.

Ймовірне місце масового поховання розташоване біля покинутого середньовічного поселення Нойзес. Воно знаходиться за межами історичних населених пунктів – саме так у середні віки часто ховали жертв масштабних епідемій.

Директор відділу досліджень історичних антропосфер у LeipzigLab Крістоф Цільгофер наголосив, що відкриття має значення не лише для археології.

За його словами, подібні знахідки допомагають зрозуміти, як суспільства минулого реагували на масову смертність і які практики використовували під час великих епідемій.

Водночас дослідники підкреслюють: остаточно підтвердити, що знайдена ділянка є братською могилою часів чуми, можна лише після проведення археологічних розкопок. Якщо гіпотеза підтвердиться, знахідка може допомогти краще зрозуміти поширення однієї з найсмертоносніших пандемій в історії людства.

