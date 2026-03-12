Тайна, которой 700 лет: в Европе нашли огромную яму с человеческими останками

Вблизи города Эрфурт в Германии археологи обнаружили большую яму с человеческими останками, вероятно, массовым захоронением жертв средневековой эпидемии Черная смерть. По предварительным оценкам исследователей, погребение может быть около 700 лет. Об этом сообщает Daily Galaxy.

Археологи. Фото: из открытых источников

Исторические источники свидетельствуют, что во время пандемии чумы в 1350 году вблизи Эрфурта было похоронено около 12 тысяч человек. Однако точное место братских могил оставалось неизвестным на протяжении веков.

Ученым из Лейпцигского университета удалось определить вероятную локацию захоронения благодаря сочетанию исторических документов и современных научных технологий. В частности, они применили метод картографирования электрического сопротивления почвы, позволяющий выявлять подземные аномалии без проведения раскопок.

Ведущий автор исследования Майкл Хайн объяснил, что эта технология помогает исследователям буквально "читать ландшафт как архив", обнаруживая скрытые следы прошлого.

Вероятное место массового захоронения расположено у заброшенного средневекового поселения Нойзес. Оно находится вне исторических населенных пунктов – именно так в средние века часто хоронили жертв масштабных эпидемий.

Директор отдела исследований исторических антропосфер в LeipzigLab Кристоф Цильгофер подчеркнул, что открытие имеет значение не только для археологии.

По его словам, подобные находки помогают понять, как общества прошлого реагировали на массовую смертность и какие практики использовали во время больших эпидемий.

В то же время исследователи подчеркивают, что окончательно подтвердить, что найденный участок является братской могилой времен чумы, можно только после проведения археологических раскопок. Если гипотеза подтвердится, находка может помочь лучше понять распространение одной из самых смертоносных пандемий в истории человечества.

Читайте на портале "Комментарии" — в подземных водных массивах Земли может скрываться бурная жизнь: что выяснили ученые.



