У підземних водних масивах Землі може ховатися бурхливе життя: що з’ясували вчені

Глибоко під поверхнею Землі процвітає життя, способи існування якого вчені лише починають розуміти. Як повідомляє IFLScience, більшість цього життя складають мікроорганізми, проте їхнє генетичне різноманіття може змагатися з різноманіттям організмів на поверхні.

Земля. Фото: з відкритих джерел

Дослідники виявили 19 шахт у Канаді, Південній Африці та Фінляндії, де вода, замкнена у тріщинах докембрійських щитових порід, містить водень і підтримує життя. На глибині майже 3 км поблизу канадського Тіммінса знайдено воду, ізольовану 1,5–2,64 мільярда років.

Хімічні реакції у гірських породах, зокрема радіолітичне розкладання води та серпентинізація мінералів, виробляють водень, що забезпечує енергію для мікробних спільнот. Геохімік Барбара Шервуд Лоллар назвала ці середовища "сплячим гігантом" і "квантовим зсувом у нашому розумінні земної кори як придатної для життя".

Середовища містять хемолітотрофні організми, подібні до тих, що живуть у гідротермальних джерелах океанів. Це відкриття дає надію, що аналогічні процеси можуть підтримувати життя на Марсі. Крім того, дослідження показало, що надра Землі можуть містити втричі більше води, ніж усі океани на поверхні, хоч вона й закована у мінеральні структури, а не в рідкому чи крижаному стані.

Вчені вважають, що ці відкриття не лише змінюють наше уявлення про життя на Землі, а й розширюють горизонти пошуку життя поза нашою планетою, адже стародавні підземні екосистеми демонструють, як живі організми можуть виживати у надзвичайно екстремальних умовах.

Читайте також на порталі "Коментарі" — нове генетичне дослідження пролило світло на те, як саме відбувалося схрещування між сучасними людьми та неандертальцями. Вчені дійшли висновку, що більшість таких контактів, імовірно, відбувалася між жінками виду Homo sapiens та чоловіками-Neanderthal. Про це повідомляє The Independent.



