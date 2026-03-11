В подземных водных массивах Земли может скрываться бурная жизнь: что выяснили ученые

Глубоко под поверхностью Земли преуспевает жизнь, способы существования которой ученые только начинают понимать. Как сообщает IFLScience, большинство этой жизни составляют микроорганизмы, однако их генетическое разнообразие может соперничать с разнообразием организмов на поверхности.

Земля. Фото: из открытых источников

Исследователи обнаружили 19 шахт в Канаде, Южной Африке и Финляндии, где вода, запертая в трещинах докембрийских щитовых пород, содержит водород и поддерживает жизнь. На глубине почти 3 км у канадского Тимминса найдена вода, изолированная 1,5–2,64 миллиарда лет.

Химические реакции в горных породах, в частности радиолитическое разложение воды и серпентинизация минералов, производят водород, обеспечивающий энергию для микробных сообществ. Геохимик Барбара Шервуд Лоллар назвала эти среды "спящим гигантом" и "квантовым оползнем в нашем понимании земной коры как пригодной для жизни".

Среды содержат хемолитотрофные организмы, подобные живущим в гидротермальных источниках океанов. Это открытие дает надежду, что аналогичные процессы могут поддерживать жизнь на Марсе. Кроме того, исследование показало, что недра Земли могут содержать в три раза больше воды, чем все океаны на поверхности, хотя она и закована в минеральные структуры, а не в жидком или ледяном состоянии.

Ученые считают, что эти открытия не только изменяют наше представление о жизни на Земле, но и расширяют горизонты поиска жизни вне нашей планеты, ведь древние подземные экосистемы демонстрируют, как живые организмы могут выживать в экстремальных условиях.

Читайте на портале "Комментарии" — новое генетическое исследование пролило свет на то, как именно происходило скрещивание между современными людьми и неандертальцами. Ученые пришли к выводу, что большинство таких контактов, вероятно, происходило между женщинами вида Homo sapiens и мужчинами-Neanderthal. Об этом сообщает The Independent.



