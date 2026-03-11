В подземных водных массивах Земли может скрываться бурная жизнь: что выяснили ученые

Рубрики
Кравцев Сергей
Глубоко под поверхностью Земли преуспевает жизнь, способы существования которой ученые только начинают понимать. Как сообщает IFLScience, большинство этой жизни составляют микроорганизмы, однако их генетическое разнообразие может соперничать с разнообразием организмов на поверхности.
Земля. Фото: из открытых источников
Исследователи обнаружили 19 шахт в Канаде, Южной Африке и Финляндии, где вода, запертая в трещинах докембрийских щитовых пород, содержит водород и поддерживает жизнь. На глубине почти 3 км у канадского Тимминса найдена вода, изолированная 1,5–2,64 миллиарда лет.
Химические реакции в горных породах, в частности радиолитическое разложение воды и серпентинизация минералов, производят водород, обеспечивающий энергию для микробных сообществ. Геохимик Барбара Шервуд Лоллар назвала эти среды "спящим гигантом" и "квантовым оползнем в нашем понимании земной коры как пригодной для жизни".
Среды содержат хемолитотрофные организмы, подобные живущим в гидротермальных источниках океанов. Это открытие дает надежду, что аналогичные процессы могут поддерживать жизнь на Марсе. Кроме того, исследование показало, что недра Земли могут содержать в три раза больше воды, чем все океаны на поверхности, хотя она и закована в минеральные структуры, а не в жидком или ледяном состоянии.
Ученые считают, что эти открытия не только изменяют наше представление о жизни на Земле, но и расширяют горизонты поиска жизни вне нашей планеты, ведь древние подземные экосистемы демонстрируют, как живые организмы могут выживать в экстремальных условиях.
