Таємниця еволюції: вчені приголомшили відкриттям, як саме люди схрещувалися з неандертальцями

Нове генетичне дослідження пролило світло на те, як саме відбувалося схрещування між сучасними людьми та неандертальцями. Вчені дійшли висновку, що більшість таких контактів, імовірно, відбувалася між жінками виду Homo sapiens та чоловіками-Neanderthal. Про це повідомляє The Independent.

Неандертальці. Фото: із відкритих джерел

Результати дослідження опубліковані у науковому журналі Science. Науковці проаналізували розподіл давньої ДНК у геномах сучасних людей і викопних рештках неандертальців.

Ключовою знахідкою стала незвична картина у Х-хромосомі. Дослідники виявили, що в Х-хромосомі сучасних людей міститься значно менше неандертальської ДНК, ніж очікувалося. Натомість у Х-хромосомі неандертальців зафіксовано помітно більшу частку генетичного матеріалу від сучасної людини.

Таке асиметричне розподілення генів, за словами вчених, найкраще пояснюється особливостями соціальної поведінки давніх популяцій. Іншими словами, у періоди контактів між двома видами частіше формувалися союзи, де чоловіками були неандертальці, а жінками – представниці сучасного людського виду.

Водночас точний характер цих взаємодій залишається невідомим. Дослідники не можуть однозначно сказати, чи йшлося про мирні контакти між групами, чи про інші, складніші сценарії.

Попри це, отримані результати допомагають краще зрозуміти еволюційну історію людства. Науковці підкреслюють, що розвиток людини визначався не лише біологічними процесами, а й соціальними зв’язками та контактами між різними групами.

Дослідження додає нові деталі до картини співіснування двох близьких видів людей і показує, що їхні взаємини могли бути значно складнішими, ніж вважалося раніше.

