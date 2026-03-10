logo

Тайна эволюции: ученые ошеломили открытием, как именно люди скрещивались с неандертальцами
Тайна эволюции: ученые ошеломили открытием, как именно люди скрещивались с неандертальцами

Новое генетическое исследование показало неожиданную деталь контактов между двумя видами людей в древности

10 марта 2026, 16:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Новое генетическое исследование пролило свет на то, как происходило скрещивание между современными людьми и неандертальцами. Ученые пришли к выводу, что большинство таких контактов, вероятно, происходило между женщинами вида Homo sapiens и мужчинами-Neanderthal. Об этом сообщает The Independent.

Тайна эволюции: ученые ошеломили открытием, как именно люди скрещивались с неандертальцами

Неандертальцы. Фото: из открытых источников

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Science. Ученые проанализировали распределение древней ДНК в геномах современных людей и ископаемых неандертальцев.

Ключевой находкой стала необычная картина в Х-хромосоме. Исследователи обнаружили, что в Х-хромосоме современных людей содержится гораздо меньше неандертальской ДНК, чем ожидалось. В Х-хромосоме неандертальцев зафиксирована заметно большая доля генетического материала от современного человека.

Такое асимметричное распределение генов, по словам ученых, лучше объясняется особенностями социального поведения древних популяций. Иными словами, в периоды контактов между двумя видами чаще формировались союзы, где мужчинами были неандертальцы, а женщинами – представительницы современного вида человеческого.

В то же время, точный характер этих взаимодействий остается неизвестным. Исследователи не могут однозначно сказать, речь шла о мирных контактах между группами или о других более сложных сценариях.

Тем не менее, полученные результаты помогают лучше понять эволюционную историю человечества. Ученые подчеркивают, что развитие человека определялось не только биологическими процессами, но и социальными связями и контактами между разными группами.

Исследование добавляет новые детали к картине сосуществования двух близких видов людей и показывает, что их отношения могли быть значительно сложнее, чем считалось ранее.

Читайте на портале "Комментарии" — ученые пришли к потрясающему открытию: что на самом деле повлияло на климат и ледники.




Источник: https://www.independent.co.uk/news/science/neanderthals-mating-humans-females-dna-b2928580.html
