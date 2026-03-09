logo_ukra

Вчені прийшли до приголомшливого відкриття: що насправді вплинуло на клімат і льодовики

Вчені з’ясували, що слабка гравітація під континентом формувала умови для поширення льодових щитів протягом мільйонів років

9 березня 2026, 16:55
Однією з найбільших "гравітаційних дір" Землі виявилася Антарктида. Дослідження під керівництвом Університету Флориди, опубліковане у Scientific Reports та передане виданням Interesting Engineering, показує, що Антарктичний геоїдний мінімум (AGL) формувався понад 70 млн років і міг впливати на глобальний клімат.

Вчені прийшли до приголомшливого відкриття: що насправді вплинуло на клімат і льодовики

Льодовики. Фото: з відкритих джерел

Комп’ютерні моделі руху гірських порід демонструють, що гравітаційна діра посилилася між 50 і 30 млн років тому – саме в час поширеного заледеніння континенту. Професор геофізики Університету Флориди зазначив, що розуміння впливу внутрішніх процесів Землі на гравітацію і рівень моря дає ключ до стабільності великих льодових щитів.

Гравітація на планеті не рівномірна: слабші ділянки "тягнуть" воду менше, сильніші – накопичують її. В Антарктиді це означає, що океан у регіоні розташований нижче, ніж на ідеально рівній планеті, що формує унікальні умови для зберігання льоду.

Моделювання показало, що спершу гравітаційна діра була слабкою, але протягом 50-30 млн років вона посилилася, одночасно з охолодженням континенту та формуванням масивних льодових щитів. Це свідчить, що внутрішні зміни Землі сприяли стабілізації льоду так само, як і кліматичні фактори.

"Виявляється, відповіді на питання збереження льоду можна шукати не лише в атмосфері, а й у повільному, бурхливому серці планети під ногами", — підсумовують автори дослідження.

Результати відкривають новий погляд на те, як геофізичні процеси у надрах Землі формують кліматичні та океанічні умови на поверхні, впливаючи на льодові щити і глобальні рівні моря.

Джерело: https://www.nature.com/articles/s41598-025-28606-1
