Ученые пришли к потрясающему открытию: что действительно повлияло на климат и ледники

Одной из самых крупных "гравитационных дыр" Земли оказалась Антарктида. Исследование под руководством Университета Флориды, опубликованное в Scientific Reports и переданное изданием Interesting Engineering, показывает, что Антарктический геоидный минимум (AGL) формировался более 70 млн. лет и мог влиять на глобальный климат.

Ледники. Фото: из открытых источников

Компьютерные модели движения горных пород демонстрируют, что гравитационная дыра усилилась между 50 и 30 млн. лет назад – именно во время распространенного оледенения континента. Профессор геофизики Университета Флориды отметил, что понимание влияния внутренних процессов Земли на гравитацию и уровень моря дает ключ к стабильности больших ледовых щитов.

Гравитация на планете не равномерна: более слабые участки "тянут" воду меньше, более сильные – накапливают ее. В Антарктиде это означает, что океан расположен ниже, чем на идеально ровной планете, что формирует уникальные условия для хранения льда.

Моделирование показало, что сначала гравитационная дыра была слабой, но в течение 50-30 млн лет она усилилась одновременно с охлаждением континента и формированием массивных ледовых щитов. Это свидетельствует о том, что внутренние изменения Земли способствовали стабилизации льда так же, как и климатические факторы.

"Оказывается, ответы на вопросы сохранения льда можно искать не только в атмосфере, но и в медленном, бурном сердце планеты под ногами", — заключают авторы исследования.

Результаты открывают новый взгляд на то, как геофизические процессы в недрах Земли формируют климатические и океанические условия на поверхности, оказывая влияние на ледовые щиты и глобальные уровни моря.

Читайте на портале "Комментарии" — этот метод доступен каждому: ученые раскрыли, что может замедлить старение мозга.



