Цей метод доступний кожному: вчені розкрили, що може уповільнити старіння мозку

Спостереження за птахами – не лише приємне хобі, а й ефективний тренажер для мозку. Дослідження Еріка Вінга з Йоркський університет показало, що навички ідентифікації птахів змінюють структуру мозку і можуть уповільнювати вікове зниження когнітивних функцій.

Пташки. Фото: із відкритих джерел

Нейробіологи давно знали, що нові вміння – від вивчення мови до освоєння спорту – впливають на активність та структуру мозку. Щоб перевірити, чи працює це для орнітологів, Вінг провів сканування мозку 58 учасників: 29 досвідчених орнітологів і 29 новачків. Вони повинні були ідентифікувати 18 видів птахів серед схожих за зовнішністю, роблячи 72 спроби.

Результати показали: експерти визначали птахів значно точніше, особливо місцевих, що збіглося з підвищеною активністю трьох зон мозку, відповідальних за обробку візуальної інформації, увагу та робочу пам’ять. Ці ж області були структурно більш щільними та складними.

З віком мозок зазвичай втрачає структурну складність, але у досвідчених орнітологів це спостерігалося менше.

"Це свідчить про потенційне уповільнення вікового зниження когнітивних функцій", — зазначають Вінг і колеги у Journal of Neuroscience.

Отже, регулярне спостереження за птахами і розвиток навичок їхнього розпізнавання не лише тренує увагу та пам’ять, а й формує когнітивний резерв – здатність мозку підтримувати функціональність навіть у разі старіння або пошкодження. Дослідники підкреслюють: такі розумові вправи можуть стати доступним і приємним способом підтримувати мозок активним у будь-якому віці.

