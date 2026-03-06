logo_ukra

Цей метод доступний кожному: вчені розкрили, що може уповільнити старіння мозку
Цей метод доступний кожному: вчені розкрили, що може уповільнити старіння мозку

Нові навички орнітологів змінюють мозок, допомагаючи уповільнити вікове зниження когнітивних функцій, показало дослідження канадських нейробіологів

6 березня 2026, 16:30
Спостереження за птахами – не лише приємне хобі, а й ефективний тренажер для мозку. Дослідження Еріка Вінга з Йоркський університет показало, що навички ідентифікації птахів змінюють структуру мозку і можуть уповільнювати вікове зниження когнітивних функцій.

Цей метод доступний кожному: вчені розкрили, що може уповільнити старіння мозку

Пташки. Фото: із відкритих джерел

Нейробіологи давно знали, що нові вміння – від вивчення мови до освоєння спорту – впливають на активність та структуру мозку. Щоб перевірити, чи працює це для орнітологів, Вінг провів сканування мозку 58 учасників: 29 досвідчених орнітологів і 29 новачків. Вони повинні були ідентифікувати 18 видів птахів серед схожих за зовнішністю, роблячи 72 спроби.

Результати показали: експерти визначали птахів значно точніше, особливо місцевих, що збіглося з підвищеною активністю трьох зон мозку, відповідальних за обробку візуальної інформації, увагу та робочу пам’ять. Ці ж області були структурно більш щільними та складними.

З віком мозок зазвичай втрачає структурну складність, але у досвідчених орнітологів це спостерігалося менше. 

"Це свідчить про потенційне уповільнення вікового зниження когнітивних функцій", — зазначають Вінг і колеги у Journal of Neuroscience.

Отже, регулярне спостереження за птахами і розвиток навичок їхнього розпізнавання не лише тренує увагу та пам’ять, а й формує когнітивний резерв – здатність мозку підтримувати функціональність навіть у разі старіння або пошкодження. Дослідники підкреслюють: такі розумові вправи можуть стати доступним і приємним способом підтримувати мозок активним у будь-якому віці.

Читайте також на порталі "Коментарі" — що може відбуватися під час грози: вчені вперше помітили унікальне явище.



Джерело: https://www.discoverwildlife.com/animal-facts/birds/birdwatching-cognition
