Що може відбуватися під час грози: вчені вперше помітили унікальне явище

Блискавка вважається найпотужнішою електричною силою під час грози, однак вона може бути не єдиним джерелом електричних явищ у природі. Нове дослідження показало: під час гроз крони дерев здатні створювати власні крихітні електричні розряди. Про це повідомляє видання Earth із посиланням на дослідження вчених під керівництвом метеоролога Патріка Макфарланда з Університету штату Пенсільванія.

Гроза. Фото: із відкритих джерел

Науковці вперше зафіксували слабкі електричні іскри, що виникають на листі дерев під час активних гроз.

За словами дослідників, замість одного потужного удару блискавки ліс може переживати тисячі майже непомітних електричних спалахів. Йдеться про так звані коронні розряди – слабкі струми, що виникають на гострих кінчиках листя. Вони настільки слабкі, що людське око їх майже не помічає, але можуть впливати на поверхню листя та навіть змінювати хімічний склад повітря навколо.

Щоб зафіксувати явище, вчені встановили на фургоні спеціальну ультрафіолетову камеру та спостерігали за деревами під час літньої грози. Камера протягом 90 хвилин була спрямована на три гілки дерева.

За цей час дослідники зафіксували 41 окремий спалах коронного розряду. Деякі з них тривали до трьох секунд, а світіння перескакувало з одного краю листка на інший.

"Ці явища дійсно відбуваються. Ми їх бачили. Тепер ми знаємо, що вони існують", — наголосив Макфарланд.

Вчені пояснюють: у грозових хмарах відбувається розділення електричних зарядів, а земля накопичує протилежний заряд. Через коріння та стовбур дерева він піднімається до верхівки й концентрується на кінчиках листя, де й виникають мікророзряди.

Хоча такі розряди не руйнують дерево, вони можуть змінювати поверхню листя та впливати на локальну атмосферу. Тепер дослідники планують з’ясувати, як часто це явище трапляється у різних лісах та як воно впливає на екосистему після грози.

